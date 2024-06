Darío Osorio manifestó que dejó atrás la lesión que no le permitió terminar jugando el campeonato en Dinamarca. Incluso quiere estar el martes ante Paraguay.

Darío Osorio confirma que llega como avión a Copa América tras su lesión: "Ya no me molesta"

Darío Osorio tuvo un final de temporada agridulce en Dinamarca. Se proclamó campeón con el Midtjylland en la última fecha, en la cual no pudo jugar por una lesión muscular.

Un tema que alarmó a la selección chilena, debido a que la Copa América debe empezar a disputarse en unos días más. Sin embargo, el crack despejó todas las dudas que podían haber con su físico.

“Me siento bien, he estado entrenando aparte y no he tenido molestias, nada”, manifestó en un evento de Nike que se realizó en el Parque Arauco.

De hecho señaló el canterano de Universidad de Chile que espera jugar contra Paraguay el martes, en el Estadio Nacional. “Me siento bien, pero esas decisiones no las tomo yo”, confesó tirándole la pelota a Gareca.

Osorio se recuperó bien de su lesión y espera jugar ante Paraguay y en la Copa América

La selección chilena en Copa América para Osorio

Osorio es la gran figura emergente en el fútbol nacional. Es mirado desde mercados importantes como Italia e Inglaterra, algo que no lo marea pues primero quiere centrarse en la Roja.

“Mi futuro me lo tomo con tranquilidad, debo trabajar día a día para seguir mejorando y seguir aportando en los partidos”, confesó de manera humilde el oriundo de Hijuelas.

Luego confesó que “en mi club debo seguir haciéndolo bien en los entrenamientos, lo mismo que en los partidos que vienen como ahora en la Copa América”.