¿Cómo ver Chile vs Canadá Gratis? Dónde puedo ver online el partido de Copa América EN VIVO

Jornada imperdible en la Copa América esta noche y que se juega en simultáneo. Mientras Perú se juega su última carta ante una clasificada Argentina, en Orlando la selección chilena va por la clasificación ante Canadá.

La Roja debe derrotar a los canadienses y además esperar que Perú no le gane a Argentina, si no todo se complica en el desempate con los incaicos. Además, de no ganarle a Canadá, Chile queda eliminado.

El equipo de Ricardo Gareca con esto tendrá todos los ojos del país en este partido, que además de la transmisión habitual por TV, también podrás verlo en directo por streaming y sin costo alguno.

¿Cómo ver gratis a Chile vs Canadá?

Hay tres opciones para ver gratis por internet a Chile vs Canadá este sábado a las 20:00 horas. Y la primera es la app 13 GO. Esta puede descargarse para smartphone, pero también puedes ingresar en 13go.cl.

La app es la única que puede transmitir gratis el partido, aunque también existen dos opciones más: las señales online de Canal 13 y Chilevisión.

En 13.cl o chilevision.cl puedes ver gratis el partido, solo necesitas tener conexión a internet.

¿Y por TV?

Como es sabido, los partidos de la selección chilena son transmitidos por televisión abierta. Y en esta Copa América, los puedes ver por Canal 13 y Chilevisión, incluido el duelo de la Roja con Canadá.

Además, está la opción del cable de DSports, en el cableoperador DSports. Junto con la Roja, DirecTV transmite todos los partidos de la Copa América.

Lo mismo que su streaming oficial, DGO, que está disponible para sus suscriptores y también para cualquier persona que se suscriba al plan de la aplicación.

La opción de pago de DirecTV es la única para poder ver en simultáneo el partido de Perú contra Argentina, clave para Chile en esta jornada.

Sigue el minuto a minuto de la Roja

En RedGol puedes seguir el resultado y minuto a minuto del partido en que la selección chilena enfrenta a Canadá buscando la clasificación a cuartos de final.