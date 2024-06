Sin decirlo, lo demuestra con gestos. Arturo Vidal está dolido en el alma por no entrar en la consideración de Ricardo Gareca y que después de siete años, no podrá defender a la Selección Chilena en una Copa América. Aunque quiera disimularlo.

Es que no basta con las historias que sube en Instagram recordando los títulos continentales que ganó con La Roja, donde aprovecha de lanzar sus clásicas “indirectas”. Ahora llegó el turno de poner en palabras ese enojo por no estar en Estados Unidos.

Lo hizo tras la goleada de Colo Colo a Colegio Quillónpor Copa Chile, donde se le consultó a Vidal por cómo ve a la Selección de cara al estreno en Copa América ante Perú. Allí aprovechó para mandarles recados a los incaicos, y de paso, pegarle uno que otro palo a Gareca.

Vidal se “acuerda” de Gareca y Perú previo a Copa América

Cuando le preguntaron por la labor del Tigre en la escuadra nacional, el volante respondió que “no puedo decir nada de él, porque no lo conozco; pero él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él“.

“Cuando Gareca me llame, y si Dios quiere vuelvo a la selección, lo voy a conocer, pero es difícil hablar de alguien con quien no he trabajado nunca. Se nota que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien”, apunta Arturo Vidal.

A favor del King, los números no mienten

En toda su carrera de enfrentamientos ante Perú con la Selección Chilena en partidos oficiales, que fueron 10 entre 2007 y 2020, Arturo Vidal les convirtió en cuatro ocasiones. Todas con Gareca en la Bicolor. Fueron dos dobletes en el camino a Rusia 2018 y Qatar 2022, en el Estadio Nacional.

