El cambio de mando en Blanco y Negro no deja de tener repercusiones. Aníbal Mosa fue elegido timonel de la concesionaria de Colo Colo y rápidamente surgieron rumores sobre recambios y cambios.

Lo primero que se dijo fue que Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, dejaría sus funciones.Su lugar sería tomado nada menos que por Claudio Borghi. O al menos eso es lo que dijo el periodista Juan Cristóbal Guarello.

¿Fue finalmente así? No. El propio ex DT de Colo Colo señaló que no tenía intenciones de aserrucharle el piso al Loro, por lo que el tema quedó zanjado, aunque Guarello insiste en que su información era real.

Sin embargo, con el pasar de los días, un nuevo rumor recorre los pasillos del Estadio Monumental. Esta vez, el perjudicado podría ser el propio Jorge Almirón, actual DT del Albo.

Guarello lanza la bomba

Nuevamente fue Juan Cristóbal Guarello el que soltó la pepita. A través de su canal de YouTube, La hora de King Kong, reveló que uno de los deseos de Mosa es repatriar en la dirección técnica a Gustavo Quinteros.

“El plan de Mosa es traer a Quinteros si falla (Jorge) Almirón. Eso es lo que se dice”, señaló el periodista, quien ya en el último programa había hecho pedazos al técnico de Vélez Sarsfield.

Si bien Gustavo Quinteros pasa por un momento de gloria en Argentina, donde alcanzó la final de la Copa de la Liga con Vélez Sarsfield, es difícil traerlo de vuelta. No por la complejidad de sacarlo de su puesto, sino porque Jorge Almirón tiene contrato hasta finales de 2025.