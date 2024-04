La expulsión de Maximiliano Falcón fue uno de los temas que dejó la fecha pasada del Campeonato Nacional. El defensa de Colo Colo, en tanto, aseguró que el cabezazo a Rodrigo Contreras “se vio más brusco en la tele”. “Sé que a mí no me bancan un poco más o no me perdonan las cosas”, agregó.

Un exdefensa analiza la situación. Desde su espacio en ESPN F Show, Rafael Olarra coincidió con la teoría de Falcón de que hay “una mirada distinta” de los árbitros con el jugador de Colo Colo. Pero el ex central de Universidad de Chile le pasó la responsabilidad al mismo uruguayo.

“Yo creo que muchas veces el arbitraje deja pasar cosas con Católica, Colo Colo y la U por un tema de presión de ambiente. Pero, en estas situaciones, algunos jugadores se van ganando esta mirada distinta. A qué me refiero: Falcón magnifica mucho jugadas que no son para magnificar”, acusó.

“Antes se pasaban este tipo de cosas porque no había cámaras. Pero hoy por hoy estás expuesto, no puedes engañar a nadie. Si eso no es, las cámaras lo demuestran”, agregó. Por eso, le dejó una tarea al zaguero colocolino de cara al futuro.

“La responsabilidad de Falcón es afinar su juego. No bajar la agresividad -bien entendida- ni los niveles de marcar hombre a hombre y que el delantero sienta la presión de tener un hombre fuerte ahí. Pero sí trabajar la fineza del quitar o tratar de anticipar”, declaró.

“Yo creo que eso lo irá limpiando de esa sensación de que hay que estar atentos a todo lo que pasa con Falcón. De que si la pelota sale, hay que pensar ‘qué va a hacer, le va a pegar o no’. Porque esa es la sensación que están teniendo los árbitros con él”, sentenció.

