Colo Colo sigue trabajando en la composición de su plantel para competir en el Campeonato Nacional 2024. Los albos no han presentado fichajes y este martes se juntó la dirigencia para celebrar la reunión clave de la Comisión Fútbol. Allí los dirigentes comenzarán a tomar decisiones sobre los refuerzos.

Todo indica que Arturo Vidal será el primer nombre que se sume este año al Cacique. Las partes se acercaron, ya escogieron un dorsal y desde América de Cali confirmaron que las negociaciones con el King terminaron. Y no hubo acuerdo, por lo que no reforzará al elenco escarlata este año. Pero no es el único.

Considerando que Damián Pizarro dejará la institución a mitad de año, puesto que fue vendido al Udinese, es que en ByN buscan otro centro delantero. Varios nombres han sonado como reemplazantes de la joven promesa, siendo el último en el que posaron sus ojos Matías Giménez.

Se trata de un delantero argentino de 24 años, formado por San Martín de San Juan, que actualmente juega en Independiente. Llegó a la institución a principios de 2023, tiene contrato vigente hasta fines de 2026 y su posición natural es la de ‘9’, pero también puede jugar de extremo izquierdo.

Así lo comentó el periodista Nelson Lafit, quien cubre la actualidad diaria de Independiente. “Colo Colo de Chile interesado en Matías Giménez Rojas. Jorge Almirón pretende al delantero de Independiente, que tiene el 55% del pase”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) este martes.

Sin embargo, RedGol pudo averiguar que el tema económico es lo que traba su fichaje. Además de que sus pretensiones salariales son altas, también lo son las peticiones del Rojo de Avellaneda por el valor de su carta. Sumado a eso, el jugador aún tiene contrato vigente por tres años más, por lo que se ve lejano.

Durante 2023, Matías Giménez jugó 43 partidos con la camiseta de Independiente entre la Primera División, Copa de la Liga y Copa Argentina. En 2880 minutos marcó 10 goles (uno cada 288’), divididos entre Copa de la Liga (5), Liga (4) y Copa (1). Además, brindó tres asistencias y recibió siete amarillas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.