Colo Colo triunfó sobre Junior y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia a la que no accedía desde 2018. Una de las figuras de la victoria fue Maximiliano Falcón, quien anotó el segundo gol y puso el sello al paso a la ronda de ocho mejores de América.

El Peluca se ganó halagos nacionales e internacionales por su gran partido. Además, una linda y emotiva dedicatoria de su esposa, Florencia Pouso. En redes sociales, la compañera del Peluca le hizo un homenaje por la locura y rebeldía que a veces tanto se le critica.

Tomando el diálogo de la película Jobs (2013), Pouso publicó un video con las palabras: “Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes. Los alborotadores. Aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferentes. Para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o insultarlos”.

“Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen”, sigue.

Los aplausos para Maximiliano Falcón en Copa Libertadores

El tremendo partido de Maximiliano Falcón en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores lo puso en la vitrina del continente. Conmebol, por ejemplo, destacó una de las jugadas destacadas que tuvo en defensa y lo apodó de “Pelukenbauer” en redes sociales.

En Colombia, la prensa también lo aplaudió. “Por ahí Maximiliano Falcón no es jugador que uno pueda decir que está dotado de condiciones técnicas, pero sí que guapea, lucha y lidera ese trabajo defensivo. Eso tiene peso también”, dijo Ángel Julio, comentarista de RCN Radio.

