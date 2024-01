"Me siento querido y me tratan bien": Carlos Palacios entrega sus razones para seguir en Colo Colo

Carlos Palacios es una de los temas más importantes del mercado de pases. En Colo Colo esperan contar con su presencia al menos durante el primer semestre, a pesar de la contradicción de Alfredo Stöhwing que pasó del “se queda” al “no podemos asegurarlo”.

Eso sí, el jugador esta jornada en el Monumental le hizo un cariño al club del que es hincha. Aunque no ratificó en un 100% que se quedará en el Cacique, la intención la tiene.

“Estoy tranquilo, esperamos seguir. Pero me da orgullo y felicidad lo de Boca, quiere decir que hago las cosas bien, es uno de los mayores clubes del mundo”, comentó la Joya.

Luego dio sus razones para mantenerse en los albos. “Quiero seguir por el mismo camino porque me siento bien, cómodo, me siento querido, me tratan bien. Uno se trata de rodear de eso en todo sentido. Que lo valoren a uno”.

La admiración por Vidal

Carlos Palacios además tiene la opción de jugar junto a Arturo Vidal, su mayor referente en el fútbol como él mismo lo dio a conocer en Macul.

Consultado por los elogios que ha hecho Vidal de su juego, contó que “no esperaba esto, me llegaron mensajes. Es mi mayor ídolo de pequeño, que lo diga me da orgullo y felicidad. Veremos lo que pasa”.

Apoyo de Almirón

Carlos Palacios es uno de los jugadores con mejor rendimiento en la pretemporada y recibió el apoyo del entrenador Jorge Almirón, quien lo ha puesto como 9 falso, donde juega con mucha libertad.

“Estoy contento con el rendimiento de Carlos (Palacios). A mí me gusta mucho lo que hace para el equipo”, manifestó luego del juego ante Everton.