El ídolo del Cacique aseguró que si el técnico queda fuera del torneo, no se puede calificar de esa manera. "Sería un golpe durísimo", remarcó.

Colo Colo consiguió apenas mantenerse con vida y se jugará su continuidad en la Copa Libertadores en la última fecha de la fase de grupos. El Cacique definirá contra Cerro Porteño y como visitante su opción de entrar en los octavos de final del certamen continental.

La situación tiene molestos a los hinchas, especialmente con Jorge Almirón. El técnico llegó para dar ese salto internacional que no se pudo con Gustavo Quinteros, pero hasta ahora ha estado lejos de conseguirlo. Una eliminación para muchos es vista como un fracaso, pero no así para Marcelo Barticciotto.

El 7 del pueblo se refirió al momento que vive el Cacique en el plano internacional y sorprendió al asegurar que no se puede definir de esa manera una posible despedida del torneo. De hecho, defendió al entrenador albo y remarcó que el Eterno Campeón no tiene la primera opción de avanzar.

Marcelo Barticciotto defiende a Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón está en la mira de los hinchas de Colo Colo ante el mal rendimiento que ha tenido en Copa Libertadores. El técnico llegó con la misión de llevar al Cacique a lo más alto del continente, pero está apenas metiéndose en Copa Sudamericana y obligado a sacar un buen resultado ante Cerro Porteño para silenciar a sus críticos.

Jorge Almirón se juega más que la clasificación de Colo Colo en la Copa Libertadores. Eso sí, recibió el respaldo de Marcelo Barticciotto. Foto: Photosport.

Pero para Marcelo Barticciotto las cosas no son tan graves. El ídolo albo abordó el presente del equipo en el plano internacional y sorprendió defender al DT. “No sé si es fracaso”, comenzó señalando en ESPN. “Pero un golpe duro. Muy duro para lo que viene. Sería un golpe durísimo”, añadió.

Ante la sorpresa de todos, el 7 del pueblo explicó su postura y remarcó que “por lógica, Colo Colo no tiene la primera chance. Va a jugar de visitante, el 0 a 0 lo elimina, así que ojo”.

En esa misma línea, aseguró que el Cacique no contrató al DT para pelear a nivel internacional. “¿Dijeron eso los dirigentes? No sabemos para qué lo trajeron. ¿Le habrán dicho a Almirón que si no clasifica a octavos es un fracaso y lo trajeron para eso?”.

Finalmente le pegó a los directivos del fútbol chileno por la forma en la que planificar su participación continental. “Todos los dirigentes de Chile cada vez que les preguntan por el plano internacional dicen que tienen que ser campeones del torneo nacional. Se lavan las manos”, cerró..

Colo Colo tendrá que ir a luchar por su opción de ir a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. La tarea no es fácil y hay presión extra, pero el Cacique espera dar ese golpe que le permita seguir soñando en grande.

¿Es un fracaso si el Colo Colo de Jorge Almirón queda eliminado de Copa Libertadores? ¿Es un fracaso si el Colo Colo de Jorge Almirón queda eliminado de Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué necesita Colo Colo para avanzar en Copa Libertadores?

Colo Colo y Cerro Porteño están igualados en el Grupo A de la Copa Libertadores en puntos, diferencia de gol y hasta en resultados. Así las cosas el ranking Conmebol, donde los paraguayos sacan ventaja, será clave. El Cacique necesita un empate 1 a 1 como mínimo o un triunfo para avanzar. Si igualan sin goles, será el Ciclón el que vaya a octavos de final.

¿Cuándo juega Colo Colo con Cerro Porteño en Copa Libertadores?

Colo Colo se jugará la clasificación en la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores con Cerro Porteño. El encuentro en Paraguay está programado para este miércoles 29 de mayo desde las 20:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.