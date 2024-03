Jorge Almirón pasó a la historia en su primer Superclásico como DT de Colo Colo. El entrenador argentino quedó sindicado como el que encabezaba el plantel que dejó escapar la racha de 23 años sin victorias de Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Una espera que parecía eterna llegó a su fin con el pitazo final de José Cabero camino al 13° minuto de tiempo agregado. El solitario gol de Israel Poblete significó el final de un martirio, aunque el autor del gol reconoció que “todavía no dimensiono lo que pasó”.

Antes del partido, Almirón tuvo una premonición fallida. “Es mi primer clásico. Las sensaciones son fuertes, de mucha energía. Van a jugar los que normalmente vienen jugando”, explicó el argentino. Se la jugó por alinear a Arturo Vidal en reemplazo de Vicente Pizarro si se toma como referencia la ida ante el Sportivo Trinidense. Y apostó, una vez más, por una formación sin centrodelantero.

“No creo mucho en la estadística. Son momentos diferentes. Los jugadores saben más que yo cómo se juegan este tipo de partidos. No hace falta hacer mucho hincapié en esto. Todo lo que concierne es especial para todos, pero no se prepara de manera diferente el partido. Simplemente se siente que es súper especial. Espero que lo hagamos bien en mi primer clásico”, afirmó el exdirector técnico de Boca Juniors a TNT Sports a poco más de una hora de iniciarlo.

Pero esa no fue el único deseo frustrado de Almirón, quien fue superado en la lectura del partido por el staff técnico encabezado por Gustavo Álvarez. Y no fue la primera ocasión que el Cacique comienza con el rumbo torcido esta campaña. “En los segundos tiempos mejoramos, se van demoliendo los equipos y el equipo mejora, tenemos variantes”, aseguró.

Las sensaciones de Almirón antes de disputar el Superclásico 195 como DT de Colo Colo fueron totalmente erróneas. Por lo que vislumbraba del plantel y también por las correcciones que había hecho en el entretiempo de algunos encuentros desde su arribo.

Como si estuviera bien que tan frecuentemente haya que modificar el plan inicial del partido en los 15′ del descanso. “Eso es lo bueno del plantel, a veces con un parado u otro, vamos cambiando y el equipo se ve mucho mejor y desgastamos bastante a los rivales. Es una gran virtud que estamos logrando tener”, apuntó Almirón.

Nada de eso ocurrió en el césped del recinto enclavado en Pedrero. Al igual que en la visita al colista de Paraguay, Guillermo Paiva ingresó con el pitazo inicial del segundo tiempo. En la banca se quedó Cristián Zavala, quien estuvo lejos del nivel que seguramente cautivó a Ricardo Gareca y lo hizo ganar un boleto a la Roja. Arturo Vidal fue elocuente. “Regalamos el primer tiempo”, dijo el Rey. Esteban Pavez coincidió con esa visión.

Hace algunos días, sobre el cierre del libro de pases, Alfredo Stöhwing responsabilizó al DT por la demora en los refuerzos. “Ha ido mutando en eso el técnico. Está pensándolo. Por eso también ha costado. Llegó este año, está profundizando su conocimiento del plantel”, afirmó el presidente de Blanco y Negro.

Sus ajustes tácticos han sido darle una rotación al mediocampo, ubicar con mucha libertad a Carlos Palacios casi como un “9” falso. Y hacer algunas apuestas, como ubicar a Jeyson Rojas de extremo por la derecha durante algunos minutos. Habrá que ver cuál es la receta de Almirón y sus colaboradores para levantar la cabeza ante el Triqui y llegar a la fase grupal de la Copa Libertadores.

