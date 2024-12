Recado poco amigable del formador de Claudio Bravo a Brayan Cortés: "deja el equipo más grande" y no es arquero para el Manchester City ni Barcelona.

La teleserie de Brayan Cortés tras despedirse de Colo Colo continúa. El arquero y 1 de la selección chilena decidió que es el momento de partir al extranjero y no renovó su contrato, en medio del interés del Club León de México, que dirige actualmente Eduardo Berizzo.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que, al menos de momento, no hay ninguna oferta ni absolutamente nada contrato de León por Brayan Cortés. Así, la polémica alba por la salida del portero podría transformarse en desgracia para el iquiqueño.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el formador de Claudio Bravo en Colo Colo, el preparador de arqueros, Julio Rodríguez, tuvo consejos y críticas para Cortés y su decisión.

“Uno trata de analizar el momento en el cuál se encuentra la persona, y a mí me parece que a Brayan le costó mucho ganarse el puesto indiscutido como el arquero del equipo más grande de Sudamérica. Si Colo Colo no es el más grande, pega en el palo”, dijo Rodríguez.

Colo Colo el más grande; a Cortés es para el Barcelona o el City

El hombre de la escuela neerlandesa en los guantes criollos agrega que “Colo Colo es a nivel sudamericano un grande. Partir a un equipo que no tiene mucha trascendencia, que no lo conoces mucho, que no sabes cómo juega, eso a Brayan lo puede perjudicar”.

La repasada de Julio Rodríguez a Brayan Cortés.

“A mí me gustaría que siguiera en Colo Colo, pero lógicamente que si tiene una opción de asegurar su futuro… Pero yo lo veo más como entrenador de arqueros, que conoce el juego de Brayan, y lo que hizo por Colo Colo: se ganó la confianza de todos”, complementa.

Según Julio Rodríguez “le costó tanto, ahora es un error dejar todo eso por ganar más. Si gana millones de dólares más ya, pero también está el movimiento de la familia”, y aún a tiempo “lo mejor para Brayan y Colo Colo es que renueven contrato y que Cortés se quede contento por varios años más”.

Incluso, Julio Rodríguez le envía un mensaje y le pone los pies sobre la tierra si es que no los tiene: “no sé si Brayan esté confundido o creerá que tiene las condiciones para jugar en el Manchester City o el Barcelona, cosa que a mí me parecería un error si piensa eso. Está muy lejos de llegar a jugar en equipos así de importantes”.

Julio Rodríguez sentencia que “se despidió de Colo Colo, la oferta parece que ahora no está. Se complica. Quizás fue una irresponsabilidad, no sé. Sería lamentable, porque así se puede perder el cariño de la gente de Colo Colo que tanto le costó conseguir”.