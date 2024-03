Colo Colo rescató un trabajado empate contra Spotivo Trinidense, por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2024, en la previa del Superclásico frente a Universidad de Chile de este domingo. Antes del partido del Cacique contra los paraguayos, Juan Cristóbal Guarello encendió serias alarmas en los albos por Arturo Vidal.

En su programa La Hora de King Kong, el pasado martes, el periodista calificó de extraña la situación de Vidal y afirma que en Colo Colo hay incomodidad. Según reveló Guarello, el Rey Arturo tiene una lesión más importante de lo que se piensa, pero en los albos no pueden establecer los alcances porque el jugador se niega a realizarse los exámenes médicos.

“No va a estar Vidal (en la ida contra Trinidense)… yo les voy a contar algo. Yo tengo mis fuentes. A mi amigo, en mayo, yo le pregunto el 17 de mayo de 2023: ¿lo de Lezcano es crónico? Y me dice: ‘el paraguayo no tiene rodilla, llegó lesionado. Tiene una lesión por desgaste de cartílago, y por eso no juega. Se la pasa con dolor siempre. Para qué estamos cosas, se supone que la resonancia… no le hicieron resonancia’. Ok. Me la cantó clarita mi amigo que Lezcano no podía jugar”, puso en contexto JCG.

El comentarista continuó su relato: “y ahora me dice de Vidal: ‘salió con un pinchazo, no se quiere hacer eco. Quiere jugar el miércoles (contra Sportivo Trinidense la ida), pero no llega al domingo (al Superclásico) si es así’. ¡Vidal no se quiere hacer la eco, no se quiere hacer la resonancia! No quiere hacerse exámenes y dice yo estoy bien, estoy bien”.

Más acusaciones y argumentos de Guarello por caso Vidal

“Desde que llegó todo ha sido raro. Llevó al kine de la selección, después a un PF que vende humo y le dijeron que no. Trató de meter gente al cuerpo técnico. Está bien enredado en Colo Colo el asunto de la lesión de Vidal”, complementó Guarello.

Profundizando en la negativa de Vidal, el rostro televisivo y radial añadió que “me van a decir cahuinero y van a parecer todos los pantuflientos a darme… Pero hace dos semanas se lesionó Carlos Palacios e inmediatamente supimos que era un desgarro miofascial, un microdesgarro, y que iba a tener para dos partidos fuera… todo clarito. ¿Y cuál es la lesión de Vidal? ¡Que alguien nos diga cuál es la lesión de Vidal! Pero si no se hace los exámenes, no sabemos cuál es la lesión de Vidal”.

¿Arturo Vidal podrá brillar en el Superclásico contra la U? ¿Arturo Vidal podrá brillar en el Superclásico contra la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Arturo Vidal quería viajar y viajó. Obviamente que si lo ponen corre el riesgo de lesionarse. Sáquense el termo de la cabeza, bajen de la reja, saquen el lienzo que tapa la cancha y analicen: Vidal jugó 82 minutos contra Huachipato y se vio bien. Con Unión le iban a dar descanso, pero se lesionó un compañero y jugó los 90’. Contra Godoy Cruz salió lesionado. No jugó contra O’Higgins y en la vuelta contra Godoy Cruz a los 30’ o antes se resintió, debió salir ahí mismo, pero esperó hasta que terminara el primer tiempo. No jugó el fin de semana contra Huachipato. No tendría que jugar contra Trinidense. Entonces no es una cosita menor que esté tocado… Y por qué no hay claridad en Colo Colo”, argumenta.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “como a Vidal lo coronaron rey, como es el King y tiene un ejército de bots y defensores, ni siquiera puedes decir que está lesionado. Vidal ya se venía lesionando en Barcelona, en Inter. En Flamengo y en el Paranaense. Atentos con esto, no son banalidades. A Arturo Vidal lo tienes que cuidar, pero es el cuerpo técnico y médico el que debe decidir si puede o no jugar, y no ser Vidal el que se niega a hacerse los exámenes. Esto lo van a negar, pero yo tengo mis fuentes. Se está transformando en un problema en Colo Colo que Vidal no se quiera hacer los exámenes”.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.