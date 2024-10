Colo Colo tuvo que sufrir para ganarle a Audax Italiano y mantener sus opciones favorables en el Campeonato Nacional. Los albos tuvieron un difícil primer tiempo contra los audinos, quienes anotaron a través de Alesandro Riep, pero encontraron el rumbo con goles de Carlos Palacios y Maximiliano Falcón.

La tensión se sentía en el Monumental, donde había una persona que quería el triunfo más que nadie: Catalina Monsalve, la joven que se hizo viral luego de pedirle matrimonio a su pareja en pleno partido. Ahora, la romántica hincha dio detalles sobre cómo nació su propuesta.

En diálogo con LUN, Monsalve contó que “se me ocurrió la idea porque mi novio tiene tres grandes amores: sus hijos, yo y el Colo. Entonces no tenía dónde perderme. Siempre estuve tranquila y segura de mi decisión, pero cuando Colo Colo iba perdiendo, me quería morir“.

La estudiante de 24 años, que estaba ubicada en un palco de Rapa Nui, aprovechó la remontada del Cacique para hacer la gran pregunta. Recibió el sí. “Nos conocimos en pandemia y siento que conectamos desde el minuto en que hablamos por primera vez”, explicó.

El Cacique le remontó a Audax y provocó una propuesta de matrimonio | Photosport

Viral propuesta de matrimonio en el Monumental

Además, Catalina Monsalve agradeció los buenos comentarios que ha recibido en redes sociales. “Independiente de que la gente en general está muy buena para molestar, todos los comentarios fueron bacanes al celebrar nuestro amor. Tenemos fecha para enero en el civil y queremos hacer la fiesta más grande a fines del próximo año”, contó a LUN.

Por último, aseguró que el título de Colo Colo sería el sueño de Rodrigo Peña (su novio, de 42 años y también abogado). “Si llega uno de los jugadores al matrimonio, sería la gloria“, se la jugó.