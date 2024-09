Argentina le ganó a Brasil la final de la Copa América el 2021 rompiendo una sequía de 28 años sin títulos a nivel adulto. La figura de esa jornada fue Ángel Di María, el jugador que anotó el gol del triunfo por 1-0.

Sentado en el pasto del Maracaná, escenario de ese encuentro, tomó su teléfono para llamar a su familia, quien no viajó pues el mundo estaba enclaustrado por la pandemia del coronavirus.

“Tanto romperme el ojete para estar acá. Lo logramos. Gracias por bancarme y apoyarme siempre. Algún día se iba a romper la pared, se rompió la pared. Se terminó dando”, señalaba Di María con la medalla de campeón en el cuello.

Una frase que luego originó una serie de Netflix y que además replicó Javier Correa en Colo Colo. El gran precio del fútbol chileno en el último mercado de pases apenas ha marcado un gol en su llegada al Cacique y eso lo tiene molesto.

Correa tuvo chances ante River Plate en el Monumental

Correa, a romper la pared en Colo Colo

Javier Correa señaló que “debo seguir intentando, en algún momento se rompe la pared”, parafraseando lo que manifestó el ídolo de la selección argentina hace algunos años.

Luego contó que “el delantero vive del gol, los partidos me saben a mierda cuando no hago goles. Aunque el equipo gane 6-0 me da un fastidio tremendo no hacer goles, vivo para eso”.

De cara a la revancha de esta noche ante River, Correa señala que “hay que hilar fino, en líneas generales estuvimos bien, debemos apuntar a mejorar la pelota parada”.

“Somos equipos grandes. Nosotros también tenemos que jugar. Demostramos que con nuestras armas somos fuertes”, cerró para el duelo de Copa Libertadores.