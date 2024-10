La definición del Campeonato Nacional está que arde, porque los dos equipos de mayor convocatoria del país, Colo Colo y Universidad de Chile, luchan por ser el mejor.

Los albos tienen la primera opción para dar la vuelta olímpica, debido a que están un punto por debajo de los azules, pero tienen un partido menos disputado, y si lo ganan, se pondrán al frente de la tabla de posiciones.

La definición ha tenido a un protagonista especial, Carlos Palacios, quien se bajó de la selección chilena y muchos apuntan a que lo hizo para jugar por Colo Colo el partido pendiente ante Unión La Calera.

Francisco Las Heras revienta a Carlos Palacios

La definición está que arde, con albos y azules luchando palmo a palmo, es por ello que el referente de la U Francisco Las Heras pide la palabra y en diálogo con RedGol aprovechó de pegarle a Carlos Palacios.

“Primero no sé por qué lo dejaron salir de la Selección, no sé qué problema tendrá. Si tiene problemas personales no debería estar preocupado del fútbol en este momento, debería estar preocupado de sus problemas personales, solucionarlos y así poder rendir”, dijo el ex volante laico.

Carlos Palacios es cuestionado.

“Yo cuando escuché que Palacios estaba analizando si iba o no iba a la Selección, yo no lo habría llamado, y si ya estaba citado, lo habría bajada inmediatamente. En eso Gareca se retrasó”, agregó.

Por último, Pancho Las Heras dijo que sería impresentable que Carlos Palacios juegue por Colo Colo este miércoles ante La Calera.

“Es una falta de respeto para la Selección, para sus compañeros, para el staff técnico que lo llamó, lo concentró, aparecer jugando el miércoles y no haber ido a Barranquilla sería una absoluta falta de respeto, muy grande, yo personalmente no lo llamaría nunca más a la Selección”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional?

El partido pendiente entre Unión La Calera y Colo Colo se jugará este miércoles 16 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán.