Colo Colo sufrió contra O’Higgins el primer gran golpe de la temporada 2024 y los albos cayeron por 1-0 frente por la segunda fecha del Campeonato Nacional. En el análisis, las mayores críticas fueron para el entrenador Jorge Almirón, quien determinó dosificar y jugar con equipo B, pensando en la revancha como local contra Godoy Cruz por Copa Libertadores.

En Deportes en Agricultura, el periodista Juan Cristóbal Guarello se lanzó en picada contra la decisión del DT. En largo debate, el rostro de La Hora de King Kong explicó su enojo y argumentos.

“Cuando vi la formación me pareció demasiado arriesgado. Una cosa es tener buen plantel y otra distinta es tener dos equipos. Colo Colo no tiene dos equipos, tiene un plantel generoso que para el fútbol chileno le alcanza, internacionalmente no”, dijo Guarello.

Agregó: “y si estás dosificando, ¿por qué no jugó Lucas Cepeda? Por qué no jugó Damián Pizarro. ¿Alan Saldivia qué edad tiene? ¿No puede jugar dos partidos a la semana? Además el partido era en Rancagua, no es que tuviera que ir a Iquique. Hay jugadores que podían haber estado y que de más aguantaban”.

“Además vienen con la ventaja contra Godoy Cruz, que es un buen equipo, pero tampoco es un equipo imposible. Me parece un exceso esta dosificación. La sensación mía, primero: si Cepeda es tu primer cambio, tiene que jugar. Si está jugando 30 minutos, por qué no fue titular ayer”, complementa.

Saldivia siempre y diferencias con Godoy Cruz

El comentarista de la 92.1 FM sostiene que “Saldivia tiene que jugar siempre. Le da otra velocidad a la defensa y tiene juventud. No tienes puntero derecho. Pablo Parra, después de todo lo que no jugó por las lesiones, tiene que jugar. Siempre va. Feliz jugaba ayer”.

“¿Quién tiene que venir a ganar a Santiago? (Godoy Cruz). ¿Cuántos títulos y finales de Copa Libertadores tiene Godoy Cruz? ¿Cuántos títulos argentinos tiene Godoy Cruz? Hay estaturas y niveles. La obligación de Colo Colo es salir campeón, Godoy Cruz no. Para Godoy Cruz el negocio es la Copa Libertadores, para Colo Colo la obligación es el Campeonato Nacional y la Libertadores”, añade.

Juan Cristóbal Guarello alega que “si Godoy Cruz dosifica, por qué tiene que hacerlo también Colo Colo? Godoy Cruz tiene que venir a ganar al Monumental, Colo Colo tiene hecha la tarea en 60-70%. ¿Y les parece que un jugador de Colo Colo con 20 años no pueda jugar dos partidos a la semana?”.

“Después a final de año, si estos tres puntos contra O’Higgins se echan de menos, ahí los quiero ver. Guarda las piezas claves, los que están delicados o que son más veteranos, pero no a los once. En otra época, esta rotación de Colo Colo era contra Melipilla en la fase de grupos de la Copa Chile, entonces no pasaba nada. Lamentablemente ahora era por el Campeonato Nacional y los puntos perdidos cuestan caro”, sentenció JCG.

