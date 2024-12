Eric Wiemberg no aparece para los exámenes médicos y preocupa a Colo Colo

Se supone que Jorge Almirón lo quiere para 2025. Eric Wiemberg aún parece no tener asegurado al 100% su estadía en Colo Colo para el próximo año, pese a que algunos medios han informado lo contrario.

Fue, por ejemplo, lo que planteó Deportes Cooperativa, donde se aseguró que el lateral había llegado a un arreglo con el club y tendría asegurado un 2025 en Macul.

Sin embargo, esta mañana se realizaron los exámenes médicos de todos los jugadores del plantel albo y Wiemberg, precisamente, brilló por su ausencia. ¿Será que aún no se destraba su pase?

Eric Wiemberg no estuvo en la Clínica Meds

Casi todo el plantel de Colo Colo asistió a la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos de comienzo de año. Incluso, Marcos Bolados, uno que está en medio de negociaciones con el club, asistió.

Pero, el que no hizo aparición fue Eric Wiemberg. Se suponía que de no haber problemas en la negociación, el jugador se presentaría a los exámenes médicos de la pretemporada y se integraría a los trabajos. Eso no pasó.

Eric Wiemberg, ¿seguirá los mismos pasos que su amigo Paiva? | Photosport

Habrá que esperar para ver si realmente se cumple el deseo de Jorge Almirón y las negociaciones con Eric Wiemberg llegan a buen puerto. Por el momento, no queda más que especular.

¿Cómo ha sido el desempeño de Eric Wiemberg en Colo Colo?

Desde su llegada al Estadio Monumental, Wiemberg ha jugado 78 partidos, anotando 6 goles y entregando 4 asistencias. Incluso, ha logrado ser convocado a la selección chilena por Ricardo Gareca.