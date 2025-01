Este martes se concretó el retorno de Emiliano Amor a Colo Colo. El defensor regresa al Cacique, con el que terminó contrato en noviembre, para tomar el puesto que dejó vacante Maximiliano Falcón.

La situación del Peluca con Inter Miami obligó al Cacique a moverse rápido para encontrarle un reemplazante y terminó siendo un no tan viejo conocido el que respondió al llamado de emergencia. Su cariño por el club fue clave, al punto de que rechazó a un gigante de Sudamérica para venir otra vez al Estadio Monumental.

Emiliano Amor y su portazo a San Lorenzo para volver a Colo Colo

Emiliano Amor está de vuelta en Colo Colo luego de una teleserie en la que apareció para apagar un incendio. El defensor tenía todo listo para ir a jugar a San Lorenzo, pero cuando lo contactó el Cacique, no pudo decir que no. “Cuando me llamaron del club se me pasaron muchas cosas por la cabeza, sentimientos y recuerdos. No lo dudé“, dijo en conferencia de prensa.

De hecho, el defensor tuvo palabras para el Ciclón por su interés. “Hago un espacio para agradecer a Marcelo Moretti, pero sinceramente yo quería estar acá. Es una ilusión muy grande de volver. Lo que más me movilizó es conocer el club, que es gigante y que recién lo dimensioné cuando pude estar acá. Yo soy muy feliz acá”.

Emiliano Amor volvió a Colo Colo rechazando una oferta de San Lorenzo. Foto: Photosport.

Consultado por su retorno luego que no le renovaran, Emiliano Amor no se hizo problemas. “Soy muy profesional. Siempre pienso que los contratos están para cumplirse. Yo lo terminé, nos dimos la mano con Aníbal y Dani, agradecimos los momentos que pasamos. Cuando volvieron a llamar era un contrato nuevo, se dio la oportunidad y no lo dudé. Estoy feliz acá, quería estar acá“.

Aunque más tarde volvería a tocar el tema de San Lorenzo. “En un momento tuve que decidir y decidí por mi familia, por mí, porque también mis compañeros me llamaban. También porque Aníbal, Daniel y el directorio presentaron una oferta. No había mucho que pensar“.

“Hubo un momento, no sé qué día, pero tuve que decidir entre San Lorenzo y Colo Colo… y bueno, aquí estamos“, complementó.

Emiliano Amor no quedó indiferente a la situación de Maximiliano Falcón y reconoció que, cuando lo vio irse, se ilusionó con volver. “Yo seguía las redes del club y de Chile. Cuando pasa lo de Maxi me generó una mínima esperanza. Lo que Daniel dijo es verdad, no había hablado conmigo ni nadie de mi entorno, no mintió. Cuando pudimos hablar, fue todo mucho más fácil. Todo lo que dijo Daniel fue así”.

Finalmente, el zaguero dijo sentirse honrado de ser parte del plantel del centenario. “Será hermoso estar y pertenecer a los 100 años del club. Será una fiesta de todo Chile. Lo de los 100 partidos (oficiales jugados por el club) lo sabía, jodí que hicieran un amistoso para llegar a 100, pero es anecdótico. Lo más importante son los 100 años del club”.

Emiliano Amor está de vuelta con una muestra de cariño que no se ve todos los días. Colo Colo celebra por fin el tener al reemplazante de Maximiliano Falcón y ahora sólo se enfoca en ganar todo lo que viene para celebrar en grande.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor rechazo a San Lorenzo por Colo Colo y ya trabaja con el plantel para seguir alargando su historia en el Estadio Monumental. Hasta ahora, alcanza los 99 partidos oficiales disputados, con 6 goles, 2 asistencias y 7.492 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Emiliano Amor entrena con sus compañeros para lo que será el estreno oficial de Colo Colo en 2025. El Cacique debuta en la Copa Chile este jueves 30 de enero desde las 20:00 horas cuando enfrente a Deportes Limache.