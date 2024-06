El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, ya se proyecta para lo que será el segundo semestre tras cerrar la primera rueda en el cuarto lugar de la tabla en el Campeonato Nacional 2024, por detrás de Universidad de Chile, Coquimbo Unido y la Católica.

La misión de los albos en la segunda mitad del año serán alcanzar a la U, la Copa Chile y en primera instancia los octavos de final de Copa Libertadores contra Junior. Para ello, el Cacique se debe reforzar y uno de los deseos del DT es Luciano Cabral.

En conversación con Radio ADN, Almirón reaccionó medio molesto ante la consulta por el todavía mediocampista de Coquimbo Unido: “por Cabral ya lo dije. Me preguntaron si me gustaba y dije que sí”, manifestó.

Agrega “pero leí que lo ponían en Everton, no sé para dónde va la cosa. Lo que te puedo decir es que los directivos no han avanzado nada conmigo, la semana que viene veremos a dónde van a apuntar los directivos. El único que te puede mencionar sobre un jugador en específico es Daniel Morón (gerente deportivo)”.

Refuerzos en general y dudas por Saldivia en Colo Colo

Respecto al tema refuerzos en general, Almirón expuso que “hablé muy por arriba con Morón y con Mosa. Quedamos que esta semana previo a Copa Chile íbamos a hablar de prioridades para reforzar el plantel. Salen nombres en la prensa que conmigo no me los han mencionado. Es tiempo de movimiento y los representantes hacen su trabajo. Pero es normal, llevo mucho tiempo en el fútbol”.

Complementa que “la semana que viene nos juntamos para entrenar e ir afinando cosas. No podemos equivocarnos porque tenemos tres refuerzos nada más, y más allá de los puestos, depende de los nombres. Si el centrodelantero no le conviene al club, y aparece un mediapunta de jerarquía, es bueno no perderlo. Va a depender mucho de las opciones que vayan apareciendo. Ahora que se fue Damián Pizarro debe llegar un 9”.

Sobre la posibilidad que parta Alan Saldivia, Almirón dice que “no lo hemos pensado. Son especulaciones de la prensa, no tengo la certeza de que haya equipos interesados en él. No sé si el interés es real o los representantes le están moviendo. Alan es joven, tiene pocos partidos en Primera, pero tiene mucho potencial y estar en Colo Colo, jugando seguido, le ha servido muchísimo”.

Jorge Almirón sentencia que “estoy convencido de que se queda en Colo Colo, porque su puesto no es fácil y los cambios no son sencillos. Si me tocara aconsejarlo, le diría que se asiente en el club. Tiene 21 años y hay tiempo para que haga una carrera prolongada. Los directivos han dicho de que si hay una oferta, la prioridad es mantener el plantel, sobre todo con aquellos que han jugado más”.