El Colorado no lo está pasando bien y atraviesa un verdadero divorcio con la hinchada del Cacique. La familia alba cree que está lejos de su mejor nivel, pero tampoco lo ve como una sorpresa.

"Corre y no destaca": históricos de Colo Colo ratifican quiebre con Leonardo Gil

Leonardo Gil atraviesa sus días más complicados desde que llegó a Colo Colo. El Colorado ha tenido un bajón futbolístico de la mano de Jorge Almirón y, con su contrato terminando al final de la temporada, muchos ya piden su salida.

El mediocampista había sido un pilar con Gustavo Quinteros, pero desde que se cambió el cuerpo técnico parece no haber encontrado su lugar. La situación ha generado un quiebre con los hinchas que, según el jugador, no lo ha sentido aunque ante Palestino le quedó más que claro con las pifias recibidas al salir de la cancha.

“No leo nada, en Instagram tengo a mi familia y amigos porque sé que el fútbol es así. Lo único que sé es que, cuando entro a la cancha, el cariño de la gente que viene a apoyar, nunca me ha hecho sentir abucheado. Estoy agradecido con la gente porque desde que llegué al club después de casi descender, institucionalmente como equipo hemos crecido mucho”, dijo días atrás. Eso sí, ni esto calma a la familia alba, que ya no le ve la vuelta a su presente.

Leonardo Gil divorciado con los hinchas e históricos de Colo Colo

Leonardo Gil ha pasado de ser una pieza fundamental en las temporadas anteriores a ser uno de los jugadores más cuestionados de Colo Colo. El Colorado ha estado lejos del rendimiento mostrado años atrás y, en su última campaña con contrato en el Cacique, su futuro es incierto.

Leonardo Gil es uno de los jugadores más cuestionados de Colo Colo. Foto: Photosport.

Ante Palestino dejó la cancha en los 62′ minutos y el cambio en el equipo fue evidente, llegando incluso al segundo gol rápidamente. Eso no fue todo, ya que las pifias se hicieron sentir en las tribunas del Monumental y ratificaron un divorcio entre ambas partes.

Así por lo menos lo creen los históricos del Cacique, quienes conversaron con RedGol al respecto y dejaron claro que las cosas no pintan bien. “Viene siendo el de siempre. Desapareció más con la llegada de Vidal, pero es el de siempre, que corre y no destaca, sino que tiene una potencia física recomendada pero no eficiente para un equipo como Colo Colo”, lanzó Yeyo Inostroza.

Uno que fue más allá es Vladimiro Mímica, quien hasta lo ve fuera al final de la temporada. “Es un tema complicado o puede serlo para Gil, porque evidentemente no ha sido el del rendimiento que tuvo en su primer año. Está terminando un contrato y, si no logra calar en los afectos del pueblo colocolino y su rendimiento es el mismo, su futuro es corto. Esperamos que se pueda reencontrar con su fútbol”

De hecho, la voz de las históricas campañas del Cacique a nivel internacional remarcó que el equipo juega peor con él. “La victoria fue importante, merecida, fueron más que Palestino pero hoy me quedó un gusto a poco, fundamentalmente en el mediocampo. Fue un equipo pálido, un Vidal, Palacios y Gil con bajo rendimiento”, cerró.

Leonardo Gil tendrá mucho por mejorar si es que quiere conseguir su renovación de contrato en Colo Colo. El Colorado no lo pasa bien y todo indica que los caminos se separarán al final de la temporada, pero hará lo posible para silenciar a sus críticos y así ayudar a soñar con un nuevo título.

¿Debe Colo Colo renovarle contrato a Leonardo Gil al final de la temporada? ¿Debe Colo Colo renovarle contrato a Leonardo Gil al final de la temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil en Colo Colo?

Leonardo Gil ha logrado disputar un total de 131 partidos oficiales con Colo Colo, siendo el club donde más ha jugado. En ellos ha marcado 21 goles, ha aportado con 26 asistencias y llega a los 10.192 minutos dentro del campo de juego. Ha ganado un Campeonato Nacional, una Supercopa y dos Copa Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo ahora va con todo a cerrar la primera rueda lo mejor posible para instalarse en la cima del Campeonato Nacional. Este sábado 25 de mayo desde las 15:00 horas el Cacique visita a Deportes Iquique en un duelo clave en la parte alta.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.