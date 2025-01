Colo Colo ya comenzó de manera oficial la temporada 2025 tras igualar 2-2 ante Deportes Limache en la Copa Chile. Jorge Almirón se la jugó por un once estelar y una lista de citados donde, salvo las ausencias de Emiliano Amor, Tomás Alarcón y el suspendido Arturo Vidal, tuvo a su mejor contingente.

Con esto dicho ya se puede comenzar vislumbrar lo que será la base que enfrente este 2025, donde los objetivos son igualar o mejorar la campaña en la Copa Libertadores y lograr el bicampeonato a nivel local.

En lo que respecta a este armado del plantel trascendió una nueva baja para este año. Lucas Soto, uno de los juveniles usados por Almirón en el 2024, partirá a préstamo a Unión La Calera al no tener mucho espacio en el mediocampo.

Con Soto ya son once los cedidos a préstamo

El volante de 21 años no se irá solo al cuadro cementero, ya que del Monumental partieron también al equipo de la quinta región Martín Ballesteros, Felipe Yáñez y Diego Ulloa.

Por su parte Ethan Espinoza fue cedido a Santiago Wanderers tras el acuerdo logrado por la compra de Lucas Cepeda. Además Jeyson Rojas y Matías Pinto partieron a préstamo a Deportes La Serena.

Esta lista de cedidos a préstamo también están incluidos Bryan Soto y Dylan Portilla, quienes partieron a Deportes Iquique y Deportes Limache respectivamente. Para cerrar están Pedro Navarro, que se fue a San Felipe, y Julio Fierro, quien partió a Copiapó.

Un listado de once jugadores que partieron para no perder rodaje que podría crecer en las próximas horas, ya que futbolistas del primer equipo como Matías Moya y Bruno Gutiérrez no fueron considerados por Almirón para el duelo ante Limache. ¿Se irán ambos también a otro club?

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelos de los albos será este lunes 3 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este duelo será válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.