No cabe duda que el Estadio Monumental de Colo Colo pide a gritos hace muchos años una remodelación urgente. La estructura simplemente no da para más y las comodidades para los hinchas no son de las mejores en la casa del Cacique.

Ni hablar de lo que deben vivir los hinchas visitantes cuando van al sector Magallanes, donde hay casi nula visibilidad por las enormes rejas y la sensación de encierro que es agobiante.

Esto lo sintieron los propios fanáticos de Colo Colo, quienes el pasado sábado ante Everton, al tener clausurada la Galería Arica, tuvieron que ir al sector Magallanes para ver el partido. Y la experiencia no fue de las mejores.

Lamentablemente algo que fin de semana a fin de semana viven los visitantes le tocó al grueso de la fanaticada alba, ya que se viralizó el impresentable estado de los baños en la galería sur del recinto.

Posos gigantes, una suciedad asquerosa y agua por todos lados. Imágenes indignas para hacer las necesidades que fue acusadas por la propia hinchada colocolina.

¿Cuándo fue inaugurado el Estadio Monumental?

Tras una primera apertura en 1975, donde lamentablemente el recinto tenía nulas comodidades para sus hinchas, finalmente la inauguración definitiva del Monumental se dio el 30 de septiembre de 1989. En esa jornada los albos vencieron por 2-1 a Peñarol de Uruguay con goles de Marcelo Barticciotto y Leonel Herrera.

Posteriormente, el 16 de febrero de 1991, fue inaugurada la iluminación del recinto con una victoria de 1-0 sobre Racing en un amistoso. Meses más tarde, en ese mismo año, el Cacique ganaría la Copa Libertadores de la mano de Mirko Jozić.

La última gran remodelación de la casa de Colo Colo se produjo entre 2007 y 2008. En ese entonces bajo la administración de Blanco y Negro se instalaron butacas en casi todos los sectores del recinto, salvo en Arica, Lautaro, Galvarino y Magallanes. Además, en estos trabajos se remodeló la fachada del ingreso por Océano, así como el techo de ese sector.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a salir a la cancha ante Cerro Porteño el miércoles 3 de abril a partir de las 21:00 hora de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.