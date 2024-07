No han sido días fáciles para Guillermo Paiva. El delantero de Colo Colo tuvo una baja presentación ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile 2024, siendo incapaz de marcar diferencias ante un equipo que deambula en la medianía de la tabla en la Primera B.

Esto quedó graficado en el duelo de vuelta en el Estadio Monumental, donde al momento de ser sustituido salió con una cara de pocos amigos y debió ser consolado por el mismísimo Arturo Vidal en la banca de suplentes.

Uno que salió en defensa del ex Olimpia fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa afirmó que “hay jugadores que se tienen que mostrar en este tipo de partidos y no lo han hecho. Paiva entro muy poco en juego durante el partido, no juegan con Paiva”.

“Si uno tiene un nueve que te juega de espalda, hay que dársela por más que esté marcado. El nueve ahí se apoyara, rebotará para la entrada de algún volante y se moverá de nuevo para sacarse la marca, pero lo utilizan poco a Paiva”, agregó.

En ese sentido, el ídolo albo argumentó que “no le tiran centros tampoco, porque los centros son imprecisos. Está bien ¿Hay responsabilidad de él? Sin duda ¿Debería participar más en el juego? Claro”.

“Si el equipo no funciona, no lo utilizan y no lo buscan, es muy difícil que pueda participar. Yo creo que se fue fastidioso por eso, porque tocó muy poco la pelota”, concluyó Barti.

Arturo Vidal tuvo que consolar a Guillermo Paiva en el Colo Colo 1-0 Deportes Santa Cruz. | Foto: Photosport.

Los números de Paiva en Colo Colo

Dese su arribo a Colo Colo el paraguayo Paiva ha jugado un total de 24 partidos, siendo diez por el Campeonato Nacional, nueve por Copa Libertadores y cinco por Copa Chile. Lleva cinco goles anotados y cuatro asistencias en 1.583 minutos de juego. ¿Podrá mejorar estos números en el segundo semestre?

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.