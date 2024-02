Colo Colo ya dejó atrás su caída ante O’Higgins para centrarse 100% en Godoy Cruz. Los albos tienen por delante con los mendocinos uno de los partidos más importantes del año, ya que se jugarán su presencia en las copas internacionales.

Si el Cacique avanza en esta llave por lo menos se asegurará un lugar en la fase de grupos en la Copa Sudamericana, un buen premio de consuelo ya que también recibirá algo de dinero por parte de la Conembol.

Justamente el pasar o no ante Godoy Cruz tiene todavía en veremos la conformación del plantel de Jorge Almirón. Si la clasificación se hace real se analizará la opción de contratar otros refuerzos, mientras que un adiós prematuro dejaría el plantel tal cual como está.

Esto lo analizó el propio entrenador del Cacique en conferencia de prensa, donde declaró en torno a su plantel que “es difícil medir a los chicos por el partido pasado. Vienen entrenando con nosotros, pero no es fácil. O’Higgins lo hizo muy bien. Tuvimos momentos y no lo aprovechamos, ellos sí. Pero yo no dudo de mis jugadores”.

“Necesitan entrenamientos y partidos, necesitan jugar. Se verá cuando les toque que están a la altura. Son jóvenes y todos los partidos en un equipo grande son una prueba. La única manera de probarlos es jugando”, agrego.

En ese sentido y apuntando a reforzar el equipo, el argentino fue claro en decir que “eso se verá después. Pasar cambia todo. Ante Godoy Cruz es una final. No se termina nada, pero cambia el panorama y se planifica diferente. Pero primero hay que pasar en la Libertadores”.

Sobre lo que espera este jueves en el Monumental, el ex Boca sostuvo que “no se puede especular con resultados. Jugamos de local. ¿Qué quiere la gente? Que el equipo salga a ganar. No hay otra manera. Es una final, todo o nada. Hay que saber jugar este tipo de partidos, por eso la gente de experiencia es importante. Hay veces en que hay que salir a presionar y otras veces en que uno está cansado y tiene que ir atrás”.

“Puedo decir mucho, pero la realidad se verá el jueves. El partido que se jugará es para salir a ganar y poder sostener el mayor tiempo posible la presión para ser protagonista. Eso es fundamental. Enfrentamos a un buen equipo, sabemos sus virtudes y tenemos que explotar lo mejor de nosotros. Tengo mucha confianza en el equipo y me guío por eso. Dejan todo al entrenar. Prometen cosas y lo hacen. Estamos muy preparados”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Godoy Cruz?

Albos y bodegueros se verán las caras este jueves 29 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Al Cacique le sirve ganar o empatar para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

El vencedor de esta llave enfrentará ante el ganador del cruce entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador, quienes igualaron 1-1 en el primer partido duelo en el Estadio Defensores del Chaco.

