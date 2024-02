Luego de la histórica victoria como visita, Colo Colo recibe a Godoy Cruz con la ilusión de seguir avanzando en la fase previa de la Copa Libertadores. Los albos enfrentan al Tomba este jueves 29 de febrero en el Estadio Monumental, aunque todavía no anuncian el inicio de la venta de entradas.

Los albos esperan la autorización y, en eso, el aforo permitido ha sido la razón de la demora. La dirigencia del Cacique luchó por tener 42 mil hinchas para la revancha, pero el bajo contingente policial disponible, sumado a los incidentes de la Supercopa y desmanes en Mendoza, se lo impedirá.

La jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, habló del tema. “La situación no ha cambiado, el contingente policial está reducido y no ha cambiado el tema desde la Supercopa. Hay que tenerlo claro. En la reunión del viernes se expresó esta misma posición. Para un partido clase A, hay un tope máximo”, dijo.

“Al ser de noche, hay que hacer otras cosas, entendemos también la programación de Conmebol y que no se puede programar más temprano. No son imposiciones, son decisiones que la autoridad tiene que tomar…Puedo entender su molestia por no tener un estadio lleno”, agregó.

El aforo confirmado estará en los 30 mil asistentes, mientras que los albos esperan el OK de las autoridades para iniciar el proceso de venta de entradas. Como es costumbre, accionistas y abonados tendrán preferencia cuando salgan los boletos, siguiendo con los socios del CSD y el público general.

¿Tengo que estar en el Registro Nacional de Hinchas para el partido de Colo Colo?

A pesar de que el Registro Nacional de Hinchas (RNH) debe implementarse en partidos Clase A durante este año, es poco probable que se utilice en esta ocasión. La autoridad no lo ha indicado, así que se espera que no sea obligatorio para la revancha entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Copa Libertadores.

