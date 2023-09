Un escándalo mueve a Colo Colo a las horas del Superclásico contra Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, luego del acto de indisciplina donde fueron protagonistas Damián Pizarro y Jordhy Thompson.

Ambos jugadores fueron parte de una pelea en un partido amateur, lo que significó quedar fuera de la convocatoria ante la U, lo que hizo explotar a Coke Hevia, apuntando sus dardos contra Thompson.

Con todo

Fue en su programa, “Pauta de juego”, que el comunicador analizó los hechos, dejando encima de la mesa que esto no puede pasar, porque son profesionales y, lo más importante, titulares en Colo Colo.

“Cabros hue… Cada club tiene ver que su entorno no es ideal. A la primera oferta tienes que venderlo. Esto es ser general después de la batalla. Lo debiste vender, porque los entornos no ayudan en nada. No les interesa el fútbol, es la plata”, comenzó explicando.

“Estas dos pinturitas, que hemos destacado ambos, sacando lo extra futbolístico de Jhordy. Se permiten a días del clásico jugar un futbolito o que se filtre, pero son del club más grande de Chile y titulares del plantel, juegan un futbolito y se agarran a combo: para afuera. Es el reflejo de las divisiones menores del fútbol chileno”, precisó.

En esa línea Hevia asegura que no se le puede dejar pasar una nueva oportunidad y que lo que queda es que Colo Colo despida al jugador, independiente lo que pierda, pero debe dar una señal.

“Saco a Pizarro, siento que todos merecen una segunda oportunidad. Pero yo Quinteros, siento a Thompson. Me acabas de dejar delante de todo Chile de hue… Te defendí, te apoyé, te sostuve, me respondiste en cancha, nadé con la corriente, me putearon todos los hinchas y el medio, tú me haces quedar de hue…”, enfatizó.

“Yo fuera Colo Colo a Pizarro le tocó el bolsillo, que es lo que más duele, y con Thompson hago la pérdida”, finalizó.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cómo va el historial de Superclásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, la U 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja.