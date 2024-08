Cepeda desclasifica íntimas charlas con Paiva: “Los 9 viven del gol, pero lastimosamente no se le ha dado”

No ha sido un 2024 fácil para el paraguayo Guillermo Paiva. El delantero de Colo Colo ha sido incapaz de marcar diferencias en el equipo de Jorge Almirón y todo apunta que comenzará a comer banca cuando Javier Correa esté al 100% físicamente.

Así lo siente el ex Olimpia, quien ha salido bastante afectado en los últimos partidos donde no ha podido convertir. Pese a su posición y que usa un cupo de extranjero, Paiva sigue sin consolidarse en el Monumental.

Uno que sabe bien lo que está sintiendo el paraguayo es Lucas Cepeda, uno de los jugadores del actual plantel que mejores migas ha hecho con el atacante.

En charla con el sitio BolaVip, el ex Santiago Wanderers desclasificó que “desde que llegó Guillermo lo mandaron a concentrar conmigo. Desde ahí que empezamos a concentrar hicimos una bonita relación de amistad”.

“La he dicho que esté tranquilo, los ‘9’ viven del gol, pero lastimosamente no se le ha dado. Pero se le va a abrir el arco y desde ahí no va a parar. Lo que le digo siempre, que esté tranquilo, enfocado y que siempre tenga el arco entre ceja y ceja que el gol le va a llegar”, agregó.

La titularidad de Paiva en Colo Colo corre peligro con el arribo de Javier Correa. | Foto: Photosport.

Además, Cepeda comentó su buen año con varios goles, algunes claves para victorias importantísimas del Cacique: “Me siento muy bien. Era algo que quería siempre, ahora lo estoy disfrutando al máximo y por suerte me están saliendo las cosas. Con el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico, siento que me están saliendo las cosas”.

“Nunca pensé que iba a ser el tercer goleador del equipo, pero estoy contento. Quiero seguir aportando y ojalá sigan viniendo más goles”, concluyó.

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

El delantero paraguayo ha jugado 26 partidos con los albos en este 2024, anotando cinco goles y entregando cuatro asistencias en 1.732 minutos de acción.

