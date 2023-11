Colo Colo tuvo un duro arranque de temporada pero logró levantar el rumbo y cierra el año con opciones de conseguir dos títulos. Una de las figuras que ha mantenido con vida al Cacique en la presente campaña es Carlos Palacios, quien ha sido clave para remontar.

La Joya llegó como una de las grandes cartas, pero no lo pasó bien en un principio. El extremo tuvo que dar una dura pelea personal para poder recuperar su mejor versión y así ser hoy uno de los nombres más importantes que hay en el club.

“Fue un año muy positivo para mí, saqué a relucir algo que no traía que era hacer goles. Es la campaña que más he convertido”, analizó este jueves en conferencia de prensa.

“Al principio fue complicado, me costó y me hago responsable de esos partidos. Fui agarrando confianza y por suerte vino todo lo demás, los goles, entenderme mejor con mis compañeros. Eso me dio un plus más importante a medida que pasó el torneo”, agregó.

Carlos Palacios no escondió su deseo de quedarse en Colo Colo y se lo dejó claro a la dirigencia. “Estoy contento y ojalá quedarme mucho tiempo más acá. Era mi sueño jugar aquí y lo estoy cumpliendo. Rescato todo lo positivo y lo negativo mejorar”.

Carlos Palacios espera quedarse en Colo Colo en 2024

El préstamo de Carlos Palacios finaliza en diciembre y si bien el club ya aseguró parte de su pase, todavía no sabe si se quedará. Vasco da Gama tendrá la última palabra, pero su deseo es permanecer en Colo Colo por todo el 2024.

“Entiendo que se pagó el primer porcentaje del pase, del 20% por una cantidad de partido”, explicó. “Creo que jugando dos o tres más se cumplen los otros 20. Manifesté que quiero quedarme y aquí me dijeron que quieren contar conmigo”, complementó.

Finalmente, la Joya recalcó que espera el visto bueno desde Brasil para seguir en Colo Colo. “Dependerá de lo que negocien y de lo que Vasco quiera. En Brasil no me he comunicado con nadie, lo está viendo mi representante. Ojalá pueda quedarme un año más acá”.

Carlos Palacios ha tenido un renacer en Colo Colo y espera estirar su estadía en el Monumental por un año más. El extremo quiere tener su revancha internacional y así ayudar al equipo de sus amores a conseguir sus objetivos la temporada que viene.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Colo Colo?

Carlos Palacios ha disputado un total de 31 partidos oficiales con Colo Colo en su primera temporada. En ellos acumula 13 goles y cuatro asistencias, sumando un total de 2.184 minutos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se prepara para su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Este domingo 26 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Audax Italiano.

