Emiliano Amor logró convencer a Jorge Almirón, quien en primera instancia sugirió la contratación de un defensor más para Colo Colo. Pero el “15” de los albos superó con creces la prueba que el DT le puso en la pretemporada. Por eso mismo, la directiva de Blanco y Negro tuvo que modificar el plan.

Pasó a buscar dos variantes ofensivas: un extremo, que será Lucas Cepeda de Santiago Wanderers. Y un centrodelantero, que todavía no es claro que arribe. Almirón cuenta con tres atacantes hoy en día: Darío Lezcano y Leandro Benegas, que no llenan su gusto. Y Damián Pizarro, quien terminó la participación en la Roja Sub 23. Aunque pronto irá al Udinese de Italia.

Mientras todo eso se resuelve, el Cacique sigue adelante con las prácticas para la Supercopa frente a Huachipato. Y según Emi Love, todo ese trabajo va de maravilla. “Los entrenamientos son muy intensos, parecen mucho más intensos que los partidos. Estamos entrenando en muy buena forma”, reveló el ex Vélez Sarsfield.

“Apenas llegó Jorge nos dijo cosas básicas de su idea de juego. Tenemos que seguir mejorando, pero se ha visto parte de la idea que quiere en los amistosos, sobre todo en el primer tiempo con Everton. Ahí se vio mucho de lo que pretende”, graficó el marcador central de 28 años.

No se quedó ahí. “Hay que seguir entrenando intenso y que todos estén a disposición como hoy en día. Nos proponemos pelear el Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Supercopa y la Copa Libertadores”, aseguró Emi Love, quien tendrá una dura lucha por un lugar en el equipo titular.

Emiliano Amor quiere ponerle un dilema a Almirón en Colo Colo

Emiliano Amor tiene otro objetivo, algo más personal: ponerle un problema difícil de resolver a Almirón en Colo Colo. Eso sí, los primeros partidos de la pretemporada tuvieron una dupla uruguaya en la zaga: Alan Saldivia acompañado por Maximiliano Falcón.

“La dupla de centrales la va a elegir Jorge. Pero nosotros estamos muy comprometidos con lo que él y el cuerpo técnico quieren. Somos cuatro, cinco o seis centrales que compiten de buena manera”, dijo Amor. Se refería también a Ramiro González. Y a Daniel Gutiérrez, quien se reintegró tras la presentación de la Roja Sub 23 en el Preolímpico.

“Me siento muy bien, con Everton me sentí muy bien. Fue una alegría para mí, mis compañeros me felicitaron por lo que pasé el año pasado. Pero yo me sigo preparando. Si me toca, buenísimo. Si no me toca, seguiré empujando como hice el año pasado. Fuera de la cancha, en el banco o adentro”, culminó Amor, quien tiene el duelo por la Supercopa como principal meta.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en el Cacique?

Emiliano Amor suma 58 partidos disputados en Colo Colo: anotó seis goles, dio dos asistencias, recibió 15 tarjetas amarillas y una roja por doble amonestación en 5 mil 151 minutos en el campo de juego.

