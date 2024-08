Jorge Almirón sacó una sonrisa por varios momentos del partido por la gran cantidad de pases que Colo Colo dio en relación a su rival de turno. Los albos vencieron por 2-0 a Coquimbo Unido en un duelo válido por la 20° fecha del Campeonato Nacional 2024.

La noche en el estadio Monumental comenzó a aclararse con un cabezazo de Ramiro González. Y para liquidar el cotejo hubo suerte: Cristián Zavala quedó con la pelota a disposición tras un remate débil de Leonardo Gil. Con un remate rasante, el “14” venció al Mono Sánchez y puso la sentencia.

“Son 90 minutos que dura el partido. El primer tiempo tuvimos el dominio sin ser tan profundos. Se hacía lento el juego. Muy prolijo, pero no había cambio de ritmo. En el segundo tiempo fue bastante mejor. El equipo hizo más de 700 pases contra 280 del equipo rival”, fue la primera cuenta alegre que sacó Almirón.

Y prosiguió. “Eso habla de que uno mueve al rival de un lado a otro. En momentos uno tiene que cambiar de ritmo, con espacios. En el segundo tiempo se hizo mucho mejor, fue más profundo el equipo. Con la ventaja se manejan mejor las circunstancias de juego”, expuso el director técnico del Eterno Campeón.

Siempre con la vista en el siguiente desafío albo: visitar a Junior de Barranquilla para la revancha de los octavos de final en la Copa Libertadores 2024. Pero la gran declaración de principios que desenmascaró a Almirón y reveló su plan para el futuro del equipo. Al menos en el torneo local.

Almirón revela su clave en Colo Colo: muchos pases para buscar desgaste

Jorge Almirón sabe que en la medida de hacer muchos pases cortos, aunque no todos sean verticales o hacia adelante, habrá muchas posibilidades para Colo Colo. Sobre todo porque eso disminuye las posibilidades de riesgo en el arco propio. Aunque Fernando de Paul se vistió de héroe en una ocasión que tuvo el juvenil Martín Mundaca.

“En el primer tiempo fue de desgaste. En el segundo tiempo, con la ventaja el equipo se desenvolvió mejor y lo ganamos claramente. El posible penal, que después se anula, fue una jugada de peligro nuestra. Quedamos mal parados ganando 2-0 en una jugada de riesgo nuestra. Eso no nos puede pasar”, fue parte de la declaración de principios que ofreció el DT.

Y cerró su idea con una premisa que tenía cuando diagramó en su cabeza las oncenas para el exigente agosto. “Después de eso no hubo riesgo, pero no se pudo hacer más goles. Ganar este partido contra este rival en una seguidilla de partidos. Uno tiene la cabeza pensando también en el martes, tener que resolver este partido no era fácil”, apuntó el trasandino.



Vale decir, para Almirón cobra una relevancia fundamental tener suplentes de buen nivel. Por eso que Zavala o Lucas Cepeda sean reservas a veces puede ser la solución. Para aprovechar la velocidad de los extremos frescos contra el marcador con 60 minutos encima.

“El grupo está respondiendo de maravillas”, fue el tremendo elogio que el exentrenador de Boca Juniors les dejó a sus pupilos. Quedó muy satisfecho, pues el deber se cumplió. Con esos tres puntos, los albos quedaron sólo a uno de Universidad de Chile. Ambos tienen 19 partidos jugados, aunque los azules jugarán a las 17:30 horas de este sábado 17 de agosto por la 20° fecha. El Cacique recién se pondrá al día cuando dispute aquel duelo ante Huachipato.

