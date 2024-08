Emiliano Amor sabe que su nombre cobró relevancia para el futuro inmediato de Colo Colo. Sobre todo después de la grave lesión que sacó de competencia al uruguayo Alan Saldivia. Por eso mismo, el espigado defensor argentino sumó ya tres partidos consecutivos como titular.

Amor estuvo en la zaga alba junto con Ramiro González, autor del primer gol de la noche en el 2-0 frente a Coquimbo Unido. Y cumplió de buena manera la tarea encomendada contra los aurinegros. Siempre con la vista de reojo para el Junior Barranquilla, pues la revancha por los octavos de la Copa Libertadores están ahí, a la vuelta de la esquina.

“Lo hicimos de muy buena manera, fuimos protagonistas. Demostramos que cuando jugamos a dos toques con la idea del técnico lo hacemos muy bien. Hoy fuimos efectivos. Todo es tiempo. No se verán las cosas en dos semanas. Cuando metemos el primer gol en un partido cerrado se abre todo”, expuso el “15”.

Así festejó Emi Amor el gol de Ramiro González. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Agregó que “antes de eso, cuesta meter pases filtrados e hilar esas triangulaciones que quiere el técnico . Hay que achicar el margen de error, en Colombia será duro”. La visita a Barranquilla le genera mucho respeto al zaguero que llegó al Cacique desde Vélez Sarsfield.

“Me siento mejor. Obviamente fue una lesión grave, una recuperación que costó. Pero siento que me da confianza el cuerpo técnico, mis compañeros y los partidos. Mientras más pueda jugar mejor me voy a sentir. Estoy contento, siento que lo hago de buena manera. Estoy disfrutando todo”, manifestó Emi Love.

Emiliano Amor festeja su presente en Colo Colo

Emiliano Amor tiene perfectamente claro que los desafíos inmediatos de Colo Colo lo hicieron recobrar relevancia en el equipo. “A veces no se da como lo espero, soy muy autocrítico. Me fijo en todos los detalles. Si yo no estoy esperanzado e ilusionado quién lo va a estar”, afirmó el zaguero trasandino.

“No sé si es experiencia, más la cabeza, ser positivo. Ser buen compañero, ayudar de afuera, intentar ser útil. Juegan 11 no más y somos un plantel de 27 o 30 jugadores. Todos lo tomamos así, ahora disfruto los momentos que me tocan”, aseguró el seleccionado de Siria.

Emiliano Amor en acción frente a Coquimbo Unido. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Sobre eso mismo, la competencia parece ser fundamental para todos. “Estamos ilusionados, esperanzados, con confianza. Será muy duro en Colombia, una final. Pero estamos todos preparados. Vamos a viajar y llegar de la mejor manera”, garantizó Amor.

“Jorge (Almirón) es un técnico que demostró en las Copas Libertadores anteriores con Lanús y Boca. Sabemos que cuando no se puede jugar bien hay que meter. Y cuando se puede jugar bien, mucho mejor. Pero en las copas se definen por detalles. Por cosas mínimas se gana o se pierde. Estamos preparados, el cuerpo técnico también. Creo que todo el país está ilusionado con los cuartos de final. Vamos a dar el máximo”, fue la promesa que dejó el argentino de los albos.

¿Cuándo es la revancha entre Junior de Barranquilla y Colo Colo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Junior de Barranquilla será local ante Colo Colo el martes 20 de agosto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido se jugará a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!