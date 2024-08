Tuto de Paul le deja un recado a Almirón tras ser figura en Colo Colo: "No me gusta no jugar"

Fernando de Paul sabe que sus actuaciones hicieron que Jorge Almirón modificara en alguna medida el pensamiento con el que llegó a Colo Colo. Apenas asumió la dirección técnica, el argentino manifestó que Brayan Cortés sería el arquero titular del Cacique.

Por diversas razones, al Tuto de Paul le ha tocado ver mucha acción durante esta campaña. La última seguidilla de oportunidades se la otorgó una suspensión al Indio, quien recibió tres fechas de su castigo por su comportamiento en el zafarrancho sobre el final de la victoria alba sobre Unión Española.

El argentino nacionalizado chileno fue una de las figuras albas en la noche de viernes en el estadio Monumental durante el 2-0 a Coquimbo Unido. Hizo un gran achique ante el joven Martín Mundaca en la primera parte. Y mantuvo la valla invicta ante un zurdazo muy bien ubicado de Alejandro Azócar durante el complemento.

Fernando de Paul frente a Coquimbo Unido en el Monumental. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“No nos llegaron tanto, al último un poco. Ellos querían buscar el empate. Fuimos muy superiores, pero a veces cuando te convierten se puede complicar. El equipo viene siendo sólido. Lo fuimos el otro día, también en el Superclásico. A seguir por este camino”, expuso De Paul en la entrevista que le concedió a TNT Sports Chile.

El golero del Eterno Campeón fue distinguido como el Jugador Experto Easy del compromiso. “Estábamos dominando. No llegábamos tanto, pero no nos generaban. Hubiese sido un golpe bastante duro y no lo habríamos podido ir a buscar con el orden que fuimos el segundo tiempo. Pero ya está, por suerte se evitó ese gol y pudimos ganar”, dijo sobre esa tapada a Mundaca.

Fernando de Paul le deja un mensaje a Almirón para el futuro de Colo Colo

Fernando de Paul se aseguró de que sus palabras hacia Jorge Almirón por el futuro más inmediato de Colo Colo no fueran sacadas de contexto. Insistió al menos un par de veces en eso. “Creo que todos estamos preparados, venimos demostrándolo”, le dijo el golero al periodista Daniel Arrieta.

“En nuestra cabeza sabemos que jugamos tres campeonatos y le puede tocar a cualquiera. Eso te hace llegar mejor. Y estos partidos nos dan más confianza a todos. Nos conocemos muy bien, si jugamos o no no va a variar el rendimiento. No es una buena excusa para mí”, manifestó el ex guardavalla de Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, entre otros clubes.

Colo Colo es el arquero que menos goles concedió en el certamen. “Obvio que es importante. Para Brayan, para mí, para todos los arqueros es importante. Pero eso también ratifica que cuando rotamos lo hacemos de buena manera. Obvio no es sólo mérito nuestro, tenemos defensores y para defender lo hacemos todos”, expuso el Tuto.

Fernando de Paul fue figura ante Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“El equipo se está haciendo muy sólido y eso es fundamental para la Copa Libertadores. Estamos muy ilusionados y enfocados en ese partido. Primero era este, que era re importante. Tenemos un partido menos contra Huachipato. Por el juego que hicimos el otro día estamos ilusionados”, manifestó De Paul sobre el desenlace de la serie contra Junior de Barranquilla.

Agregó que “iremos por la clasificación. Representamos al país, algo que Colo Colo está acostumbrado. Asumimos la responsabilidad y trataremos de traer la clasificación. Uno trata de sumar siempre. A veces responder estas cosas a uno lo saca de contexto. No me gusta no jugar. Ni a mí, ni a Brayan ni a cualquiera de los chicos”.

“Entrenamos para jugar y nos preparamos para eso. No estoy cómodo cuando no juego, quiero jugar. Pero todos queremos jugar, que se entienda bien. No es que estoy conforme porque estoy en un equipo tan grande. Hace poco tuve la oportunidad de renovar y es pensando en que en algún momento me toque jugar más seguido. Después pasa por una decisión técnica”, sentenció Fernando de Paul.

¿Cuándo es la revancha entre Junior de Barranquilla y Colo Colo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Junior de Barranquilla será local ante Colo Colo el martes 20 de agosto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido se jugará a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!