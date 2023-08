Alan Saldivia confiesa que "fui al psicólogo por mi temperamento" para no pelearse con los rivales

Alan Saldivia se convirtió en un puntal de la defensa de Colo Colo. Con Emiliano Amor y Matías De los Santos lesionado, el joven uruguayo agarró camiseta titular, la que no soltó más gracias a su fiereza para disputar cada balón.

A pesar de su poca experiencia (recién tiene 21 años), se ve muy maduro. Algo que quedó demostrado ante Universidad Católica, donde no reaccionó ante Fernando Zampedri y Alexander Aravena, quienes se mostraron ofuscados con el charrúa.

En conversación con el programa Media Punta, reveló que esta templanza la consiguió gracias a un trabajo psicológico, porque hace algunos años era muy explosivo.

“Fui al psicólogo y pedí ayuda para soportar eso, porque todo jugador tiene temperamento, sea uruguayo o chileno”, comenzó señalando Saldivia.

Agregó después que “todos tienen esas ganas de pelear si te pegan, pero te la bancas porque hay un juez y te va dictar la regla de que no se puede hacer eso”.

De hecho manifestó que la experiencia en Uruguay lo ayudó. “Lo aprendí en la juvenil, ahí me echaron cuatro veces así que tenía que aprender. Acá te echan y no juegas más”, en relación a que las oportunidades no se desaprovechan.

Finalmente confesó que igual le gusta calentar a los rivales. “Estoy con esa tranquilidad de que tengo que estar sereno, calentar al rival, pero sin enojarse”, cerró el baluarte albo.

