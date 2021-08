La salida de Javier Parraguez de Colo Colo fue tomada prácticamente como un hecho ante el interés de elencos como Santiago Wanderers y O'Higgins por sumarlo a sus filas. Pero en las últimas horas la situación dio un giro inesperado y el artillero podría seguir en el Estadio Monumental.

Parragol quedó con via libre para dejar el Cacique al no ser considerado por Gustavo Quinteros y ante los escasos minutos que ha sumado en este Campeonato Nacional. Sin embargo, y aunque el propio jugador pidió salir a préstamo, su partida aún no está confirmada.

La dudas acerca del futuro del delantero se acrecentaron tras las declaraciones de José Luis Carreño, su representante, quien en diálogo con DirecTV dejó en claro que el jugador aún puede continuar en Macul.

“Hemos recibido llamado de muchos clubes, pero Parraguez tiene un año y medio más de contrato con Colo Colo. Estamos esperando saber si el club querrá su permanencia", aseguró.

El representante de Parragol sembró aún más incertidumbre al comentar que "no sabemos qué pasará. Está semana se debería aclarar”.

“Lo único claro que tenemos es que Parraguez es jugador de Colo Colo y le queda un año y medio más de contrato. La decisión siempre pasará por Javier, estamos esperando que tenga un diálogo con Quinteros y tener todo claro”, explicó Carreño.

Parragol debe definir su futuro. Wanderers y O'Higgins aguardan por su decisión.

Por último, el manager de Parragol fue enfático en recalcar que “un jugador que no juega no tiene buen ánimo, pero Parraguez siempre rema para el grupo, es pro club, positivo.

El representante concluyó asegurando que "dentro del grupo (Parraguez) es querido, también por el cuerpo técnico. Su ánimo es de jugar”.

De esta manera, y con su futuro incierto en Colo Colo, Javier Parraguez deberá hacer su listado de pros y contras antes de tomar una decisión. En tanto, Wanderers y O'Higgins aguardan ansiosos.