Toby Vega dice que la UC no gana el clásico y asegura: "Colo Colo puede salir campeón varias fechas antes"

Este miércoles Toby Vega se las jugó con sus ya tradicionales predicciones y aseguró que Colo Colo levantará el trofeo de campeón del Torneo Nacional.

En el futuro inmediato, señaló: "Los cruzados no podrán con el Cacique en el clásico. Colo Colo puede salir campeón varias fechas antes, con un Quinteros que va a seguir para la Copa Libertadores".

Sobre el equipo albo, señaló: "Veo a jugadores de Colo Colo en la selección: Gil y Tin Rodríguez. A Iván Morales lo van a vender a México".

En cuanto a Universidad Católica, adelantó: "La UC no logrará el tetracampeonato, Poyet no sigue si él no quiere seguir, pero seguro no sigue para el próximo campeonato. Se van muchos jugadores: Aued, Buonanotte, Lanaro y Lezcano".

"Miguel Ramírez llega a dirigir a la UC, y le van a dar la oportunidad a los más jóvenes en el plantel", añadió.

A su vez, acerca de Universidad de Chile, afirmó: "Si no traen a un entrenaor luego van a pelear de nuevo el descenso. El camarín de la U se va a limpiar de nuevo", finalizó.

"Wanderers mejorará con Astorga, pero no le alcanzará. Pero va a renacer en la B", finalizó.