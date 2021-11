Morón: "No creo que este receso sin entrenar afecte a Colo Colo, van a llegar muy bien"

Este sábado a las 18:30 horas Colo Colo enfrenta a Santiago Wanderers en el Estadio Monumental por la fecha 30 del Torneo Nacional.

Los albos lograron aplazar ese partido que debió jugarse el martes, acusando que no tenían suficientes jugadores para afrontar el duelo debido a la cuarentena que debió hacer gran parte del plantel.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, anticipó aquel partido y aseguró que el equipo llega bien pese a que no ha podido entrenar suficiente para aquel desafío.

"Como he visto al plantel en este año, creo que están con mucha hambre y deseos de entregar cosas a la gente. No creo ni veo que este receso sin entrenar en conjunto les vaya afectar. Todo lo contrario, esto es una motivación más para ir en busca de los resultados que necesitamos para mantener esta pequeña diferencia", señaló en Cooperativa.

Luego, afirmó: "No tengo dudas de que vamos a llegar muy bien al próximo sábado y vamos a tener que seguir batallando y luchando como siempre le pasa a Colo Colo. Nosotros sabemos que ganar un Campeonato no es fácil y eso quién mejor lo puede saber que un jugador de Colo Colo, entonces tenemos clarísimo que esto sucedió por algo y esas cosas son las que debemos superar y no tengo dudas que así va a ser".

"Hoy sigue dependiendo de nosotros y es lo mejor que nos puede pasar, que seamos nosotros quienes administremos esa pequeña ventaja que tenemos, como se ha hecho en largos pasajes del Campeonato", añadió.

Finalmente, se refirió a los arribos de los jóvenes Alan Saldivia y Ervin Vaca: "Ambos llegan con una invitación. El caso de Alan Saldivia, tengo mucha información de parte de él. Había tenido un compromiso con nosotros. Esto viene desde hace casi cuatro o cinco meses".

"Gustavo (Quinteros) tiene muchos amigos. Jugó en Bolivia, fue seleccionado y estuvo en un Mundial. Son relaciones que se deben aprovechar y así llegó lo de Ervin hacia nosotros. El me lo comentó, lo fuimos analizando y ahora estamos cerca de que pueda acompañarnos desde mediados de mes. Es por 30 o 35 días", cerró.