¿Sueña Palmeiras? Prensa brasileña hace eco de la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo

La salida de Jorge Valdivia de Colo Colo tomó por sorpresa a todos, incluso fuera del país. En Brasil hicieron eco de la situación del mediocampista que ahora busca club.

Gazeta Esportiva es uno de los medios que sigue muy de cerca la situación del Mago, al que los hinchas aún no olvidan. "Como el ex Palmeirense no está en su país natal, la decisión se comunicó al empresario Mauricio Valenzuela", destacaron.

Valdivia destacado en Gazeta Esportiva

Por otro lado, Globo Esporte también tuvo palabras para la salida de Valdivia del cacique. "El ex jugador de Palmeiras, de 36 años, tenía un contrato hasta el 31 de diciembre y se despide del club chileno", adelantan.

La salida del Mago no solo causa ruido por la forma, sino también instala la ilusión de la hinchada de Palmeiras por contar otra vez con uno de los ídolos del club en los últimos años. Es el jugador quien tiene la última decisión sobre dónde lo llevará su futuro.