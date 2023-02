Colo Colo regresó al triunfo en una dura llave y rompió su mala racha con Ñublense. El Cacique se impuso por la cuenta mínima en su debut en el estadio Monumental en el 2023, en un partido donde Ramiro González y Jordhy Thompson salieron con molestias.

Ambos jugadores terminaron el duelo con los Diablos Rojos más que golpeados, con un saldo de siete puntos y problemas en una costilla. La situación tiene en alerta al cuerpo médico, que deberá definir en la semana si están en condiciones para jugar.

La situación que se toman con más calma en Colo Colo es la ocurrida con Ramiro González. El zaguero fue a disputar un balón por arriba con Patricio Rubio en el arranque del partido y terminó con un corte en su ceja, que lo obligó a jugar un tiempo con protección y el otro con un parche.

Tras el partido y en conversación con LUN, el propio defensor explicó que, más allá del duro golpe, no presentó nigún otro problema. Eso sí, tendrá que recuperarse durante la semana para saber si llega en buenas condiciones al duelo con Everton del domingo.

"Me corté, fue un golpe en una pelota detenida, cabeceamos con el Pato Rubio y terminé con siete puntos, pero no pasó a mayores. No iba a pedir el cambio por un golpe. Uno ya está acostumbrado a este tipo de roces, así que es uno más deanatos", lanzó.

De hecho, Ramiro González evita dramatizar con el asunto y enfatizó que "me pusieron siete puntos, son gajes del oficio, aunque tengo varios de este tipo en el otro párpado, en la cara, en la cabeza, en todos lados. Estamos acostumbrados".

Jordhy Thompson y su costilla tienen alerta a Colo Colo

La situación que tiene más preocupados a los hinchas es lo ocurrido con Jordhy Thompson. El joven mediocampista estaba siendo una de las figuras de la cancha, pero en una jugada se tomó de inmediato la espalda y tuvo que ser reemplazado.

Si bien el gesto instaló la alarma, el propio jugador calmó a los seguidores al término del encuentro, ya que según consigna LUN dijo que era una molestia en la zona lumbar. "Es la costilla", lanzó.

Jordhy Thompson tendrá que realizar los exámenes correspondientes para determinar si sus dolores son por algo preocupante o un simple golpe. Esto determinará si estará a disposición para el partido con Everton del fin de semana.

Colo Colo gana y recupera la confianza después de la goleada con O'Higgins. El Cacique no quiere ceder terreno en su defensa del título, por lo que ahora espera recuperara sus figuras lo antes posible y así no sufrir bajas.