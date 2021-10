Leonardo Gil tira la talla ante su no nominación y se rinde ante los monstruos de la Roja: “En el esquema de Lasarte me vería como suplente”

Leonardo Gil es una de las figuras del Campeonato Nacional con una impecable campaña en el Colo Colo puntero de Gustavo Quinteros, donde ha demostrado sus condiciones de líder, creador de fútbol y también ha exhibido como arma el gol de tiro libre, algo que al Cacique le penó durante años para abrir partidos complicados. Su último tanto fue ante Palestino en la última fecha y le dio un nuevo éxito a los albos, que llevan cinco puntos de distancia en la cima de la tabla de posiciones sobre sus escoltas, Unión La Calera y Universidad Católica.

Pero el Colorado quedó con una pequeña pena: tenía esperanza de ser nominado a la selección chilena para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero quedó afuera.

De todas formas, el ex Rosario Central no se amilana. “Respecto a la selección siempre dije que iba a ser un premio a mi carrera. Siempre trabajo para poder estar, pero bueno parece no me alcanzó y hay que seguir trabajando de la misma manera. En mi posición hay jugadores extraordinarios, está un poco difícil estar y los que están se lo merecen. Desearles lo mejor y el objetivo es que la selección chilena vaya a Qatar”, manifestó en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, dijo de su relación con Martín Lasarte cuando fue citado que “en el microciclo no hablamos mucho, no conversamos mucho. Simplemente trabajamos un poco en lo táctico de lo que quería en el funcionamiento. Hicimos pelota, fuera y fútbol con Unión Española. En ningún momento hablamos profundo en qué posición me sentía cómodo o algo, no charlamos mucho (…) La verdad que damos lo mejor para poder estar, si no se dio, hay mejores que lo están haciendo mejor. Ninguno se ha vuelto loco. Por ahí, por la posición que estamos y cómo estamos jugando, por ahí pensé que algún compañero iba a ir. Como digo siempre, hay que pensar en Colo Colo, si hacemos bien las cosas todo lo otro viene solo”.

Finalmente, se dio espacio para una broma al ser consultado dónde jugaría en la Roja. “En el esquema de Lasarte me vería como suplente con esos monstruos ahí (ríe). Yo creo que me vería de doble cinco, si es que con línea de tres como interior por la izquierda o de cinco solo”, remató.

