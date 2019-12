¡Se queda! Marcelo Espina confirma renovación del juvenil estrella de Colo Colo

Una de las novedades de Colo Colo en el inicio de la pretemporada estuvo marcada por la ausencia de Carlo Villanueva, quien terminó contrato con el Cacique y no volvió a presentarse a los trabajos de Mario Salas.

Sin embargo, su situación está asegurada según Marcelo Espina. En declaraciones a La Tercera, el director deportivo de Blanco y Negro aseguró que el joven mediocampista (20 años) tiene todo acordado para seguir en el cuadro albo.

“Carlo está a punto de renovar, está acordado el contrato. No sabía que no se había presentado a entrenar, porque yo estaba afuera. Pero no tiene relación la ausencia de hoy (jueves) con la firma del contrato. Está acordado con sus representantes por tres años", aseguró.

De esta manera, Villanueva extenderá su vínculo con Colo Colo hasta 2022 y además se espera que tenga cláusulas definidas para dejar el equipo en caso de alguna oferta del exterior.

El volante jugó 18 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante 2019, con saldo de tres goles para el Cacique. Su debut por Colo Colo fue en diciembre de 2016, ante Palestino.