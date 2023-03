La presencia de Matías Zaldivia esta tarde en el Monumental, con la camiseta de Universidad de Chile, será uno de los temas más relevantes. Luego de más de siete años jugando por el Cacique pasó directamente al archirrival, por lo que será un tema importante en el Superclásico.

Gustavo Quinteros fue consultado por este asunto en TNT Sports en la previa del encuentro y aseguró que no se debe dramatizar tanto, debido a que no se trata de un jugador tan relevante en la historia del Popular.

"No es lo mismo que fuera Paredes o Vidal. En el futbol cambian mucho de equipo, se van por una cosa de contrato a jugar a otro club", señaló el estratega de los albos, que seguramente se saludará con el jugador del Bulla.

Luego agregó que "ídolo ídolo de Colo Colo son los que jugaron muchos años, a quienes la gente tiene allá arriba. Zaldivia fue importante en la última temporada, pero no tiene por qué no jugar en otro club".

SIN PELUCA

Un tema que también abordó es la ausencia de Maximiliano Falcón de la zaga de Colo Colo. Estar volviendo de una suspensión absurda le pasó la cuenta, sumado a molestias físicas que tuvo hace algunos días.

"No es tan así (el castigo por la expulsión), es que hace 21 días que no juega. No hizo fútbol en los entrenamientos de la semana por una molestia muscular, no llega a pleno futbolísticamente, como él puede estar", explicó el DT.

Agregó Quinteros que el buen rendimiento de Ramiro González y Matías De los Santos influyó. "Jugaron bien los defensas (ante Magallanes), no es fácil cambiar todo el tiempo, más en una zona que veníamos con altibajos y cometíamos errores. Pero Falcón es un titular que tenemos", confesó.