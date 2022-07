Las restricciones de la pandemia han obligado a vivir cada celebración como si fuera la última, y así lo decidieron los cientos de asistentes a ls última edición de "la boda del fútbol" que celebró el matrimonio entre los periodistas Gonzalo Quiroz y Camila Antonucci, con una gran cantidad de invitados que olvidó el inminente Superclásico baile y alcohol.

A menos de 48 horas del choque entre Colo Colo y Universidad de Chile proramado para las 13:30 horas de este domingo en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, el reportero de ESPN se rodeó mayormente de invitados vinculados emocionamente al equipo laico y la velada estuvo plena de antimufas cada vez menos efectivas.

La nota sensible la dio la joven pareja con las clásicas ceremonias -no se confirmpo que ayan entonado la popular 'este farol no alumnbas', pero sí la los dos históricos que llegaron a Casona San Ignacio, en el sector de Huechuraba. Se trata de Rodrigo Goldberg y Marcelo Pablo Barticciotto.

En cuanto a la presetación personal y mientras los más tradicionales y rigurosos apostaron a un terno de lana que pesaba varios kilos, el albo Barti enconntró algo más estiloso: camisa negra con terno azul. Polaco, en cambio matizó un terno azul marino un gillete de colores fucsias u un pañuelo en la misma tonalidad.

Distinto será el panorama el domingo, así que no nos engañemos de ver cintillos camisetas partidarias a Talca escemario de la de edición 1932 del superlcásico del fútbol chileno, que tendrá cobertura en terreno de Redgol. No te lo pierdas.