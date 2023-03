Colo Colo sale a defender sus invictos en el Superclásico ante Universidad de Chile. Este domingo el Cacique recibe al Romántico Viajero en el estadio Monumental, con la racha de 22 años como local y la casi década sin saber de derrotas ante su archirrival.

En la previa del encuentro, Esteban Pavez conversó con los medios en conferencia y adelantó lo que será el duelo del fin de semana, sacándose la presión. "La estadística es más para ustedes, nosotros estamos enfocados en el partido del domingo. Todos (los partidos) son diferentes".

"Nos gustaría estar en nuestro mejor momento, pero estamos trabajando para eso. Hemos tenido una linda semana como plantel, entrenando de buena forma unidos y eso es lo importante para el domingo", agregó.

En esa misma línea, Esteban Pavez recalcó que "fue una semana muy buena, trabajamos los errores que cometemos. Somos un plantel muy autocrítico y eso ha sido importante, porque tomamos todo con humildad. Sabemos que no estamos donde queremos, pero vamos a llegar a eso".

Pero tras ello el capitán de Colo Colo se la jugó con una frase como aquellas que dejaba Esteban Paredes previo a los Superclásicos. "Vamos de menos a más. Lo ideal era estar en condiciones hace dos fechas, pero ya está. Llegaron muchos jugadores, el esquema, jugar en Colo Colo no es fácil".

"Pase lo que pase estamos con la convicción de que vamos a ganar. Sabemos que es un equipo nuevo, con jugadores que se han ido adaptando, pero hemos hecho una buena semana, con una unión de grupo parecida a la del año pasado y creo que vamos por buen camino", enfatizó.

El capitán albo también lamentó que el equipo cambie fecha tras fecha por culpa de las lesiones o expulsiones. "Nos gustaría tener un once más seguido, pero no se ha dado por a, b o c motivo. El profe lo está buscando, la idea es llegar de la mejor forma a Copa Libertadores".

"El domingo es un partido muy importante, pero vamos progresivamente, de menos a más y el profe se va dando cuenta de los jugadores que están para el once. Depende de él, pero vamos bien encaminados", sentenció.

Colo Colo y Universidad de Chile cuentan las horas para saltar a la cancha para disputar un nuevo Superclásico del fútbol chileno. Las rachas están en juego y la presión estará para el que quede en desventaja primero, aunque en 90 minutos cualquier cosa puede pasar.