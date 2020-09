Pato Yáñez se cansa de esperar a Matías Fernández en Colo Colo: "Quiero ver si está o no para ser competitivo"

Colo Colo sale este miércoles a buscar los tres puntos ante Athletico Paranaense en Brasil. Los albos llegan como sublíderes del Grupo C, pero con muchas bajas sensibles que podrían traer problemas en la cancha.

Uno de los que se perfila como titular esta jornada es Matías Fernández. El mediocampista entraría en el once estelar de Gualberto Jara ante la falta de plantel, pero su estado físico sigue siendo una preocupación en la hinchada.

Si bien los meses que estuvo detenido el campeonato por la pandemia del coronavirus le vinieron bien para tratar sus lesiones, el 14 ha sumado muy pocos minutos y parece ser más un problema que una solución, lo que terminó por agotar la paciencia de Patricio Yáñez.

Yáñez se aburrió de esperar a Matías Fernández y quiere verlo en cancha para saber su real aporte a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

El ex delantero y panelista de Deportes en Agricultura habló sobre las opciones de Fernández ante Paranaense y llamó a aclara su llegada al club. "Hay algunos que piensan que no tiene ningún antecedente para entrar a la cancha. Yo creo que el antecedentes es el por qué lo trajeron. ¿Por qué llegó a Colo Colo? ¿Para una despedida? ¿Vender cuatro camisetas más?", lanzó.

Para Yáñez, es mejor aclarar de inmediato el verdadero estado del 14 y así dejar de ilusionar a los hinchas. "Si no ayuda, ya, pero saberlo al tiro. Esto de la incógnita, de que entrena, que no, que está bien, que le falta en lo físico. Bueno, a la cancha nomás y sí es o no es un refuerzo, ya nadie duda de lo que ha sido".

El panelista además hizo un llamado para que salte a la cancha este miércoles. "Yo quiero ver si está o no para ser competitivo y titular en Colo Colo o si no está. Y no pasa nada, ese es el punto", sentenció.