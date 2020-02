Pato Yáñez: "Creo que febrero y los partidos de la Libertadores son lo últimos de Mario Salas en Colo Colo"

Colo Colo arrastra un magro inicio de temporada con tres derrotas en cuatro partidos de lo que va del Torneo Nacional. Los hinchas albos ya perdieron la paciencia con Mario Salas y el entrenador está colgando de su puesto.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez se refirió al presente y futuro del Cacique y el Comandante, a quien ve más fuera que dentro del Monumental.

“El primero que sabe que está en la pitilla es Mario Salas. No puede estar todas las semanas diciendo en rueda de prensa que no se la puede. No ha conseguido nada de lo que uno esperaba, eso es una realidad”, dijo el ex jugador.

Los albos deben enfrentar a Curicó este lunes, a Universidad de Concepción en el duelo siguiente y aparece el debut en Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.

“Colo Colo Llega a perder los dos partidos que vienen del campeonato local y no estará más. Sigo pensando que el final de febrero y los partidos de Copa Libertadores es el plazo que le queda a Mario Salas en el cargo”, sentenció.