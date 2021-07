Pablo Solari no teme reemplazar a Martín Rodríguez en Colo Colo: "Me siento capacitado para jugar donde sea"

Pablo Solari pasó de ser uno de los jugadores claves en la temporada pasada de Colo Colo ha estar esperando una oportunidad en la banca. El joven delantero argentino brilló en sus primeras apariciones en la pelea por evitar el descenso, pero esta campaña ha tenido que remar desde atrás para sumar minutos.

Sin embargo, todos sus esfuerzos podrían tener frutos en lo que queda de Campeonato Nacional, ya que ante la salida de Martín Rodríguez y el préstamo de Juan Carlos Gaete a Cobresal le abren la opciones de adueñarse de la banda izquierda.

Y si bien su mejor fútbol se ha visto por el otro sector de la cancha, lo cierto es que al propio jugador no le complica nada tomar el lugar del Tin. Así lo confesó en conferencia de prensa, donde aseguró que está disponible para jugar donde sea.

Solari no se achica y quiere tomar el puesto de Rodríguez en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Yo juego mejor con espacios, pero si la situación se da de otra manera tengo que saber resolver en la delantera", explicó el pibe. Eso sí, recalcó que para él lo mejor es cargarse a la derecha. "Lo cierto es que con Marcos Bolados me siento cómodo".

Solari insistió en dicho punto y le dejó un aviso a Gustavo Quinteros de cara al cierre de la primera rueda. "Jugaría en la posición que el técnico decida. Estoy a disposición para eso y me siento capacitado para jugar donde será en el ataque".

Por otro lado, el pibe adelantó el duelo de este jueves ante Santiago Wanderers, el colista. "Estamos enfocados en el equipo que tenemos, en hacer un funcionamiento mejor, en afinar mejor las jugadas. Siendo más finos en el ataque podemos ganarle a cualquiera (...) Tenemos que ser más efectivos y finalizar mejor los jugadores. Estamos jugando bien, fuimos superiores ante dos rivales directos como la UC y Audax. Nos vemos de buena manera".

Pese a ello, Solari reconoce que respetan a los caturros. "Lo vemos bien. No nos interesa en que lugar de la tabla esté, porque todos los partidos los salimos a jugar con las mismas maneras y ganas. Queremos ganar todos los partidos que nos toque, ser campeones y ganar todo lo que venga".

Finalmente dijo estar ilusionado con ver el estadio Monumental con hinchas. "Sería emocionante, porque no he tendido la suerte de jugar con público. Me encantaría por todo lo que he visto en los videos. La gente siempre me ha mostrado su cariño en las redes sociales. Me gustaría demostrar dentro de la cancha, que me vean y festejar un gol con ellos".