Pablo Solari espera que Colo Colo compre su pase: "Me gustaría seguir"

Pablo Solari quedará marcado en el recuerdo de todos los colocolinos después del gol que salvó del descenso a los albos en febrero pasado. Luego se ha ido acomodando de a poco en la titularidad, pero la historia puede tener un final precipitado.

El delantero argentino se encuentra a préstamo hasta fines de la presente temporada y vencido el plazo, Colo Colo deberá abonar poco menos de un millón de dólares para quedarse con el 50 por ciento del pase y mantener al jugador en Macul.

De cara a la negociación, Solari ya tiene una decisión tomada. El jugador de 20 años pretende permanecer en el fútbol chileno, y así lo hizo saber este mediodía. "Me encantaría seguir, obviamente eso depende de lo que pase de acá a diciembre", explicó el trasandino.

Lo que viene ahora será consolidarse en el once titular. "Yo me siento bien, la verdad es que quiero sumar los minutos que más pueda, agarrar confianza que el técnico me la da y estoy muy contento acá", subrayó el jugador.

Otro anhelo que espera cumplir Solari está vinculado con la presencia de espectadores en el estadio, que tendrá el vamos a mediados del próximo mes. "Me encantaría tener la suerte de jugar con público", reconoció.

"Me encantaría, por lo que he visto en video, por lo que me han hablado. La gente me hace ver su cariño en redes sociales o cuando se me cruza en la calle, es muy emocionante y me gustaría mucho que me vean festejar un gol con ellos", sentenció.

Desde su llegada a Colo Colo, el delantero argentino suma 21 partidos oficiales, tanto en el torneo pasado como el actual, la Copa Chile y la última Supercopa. El ariete registra ha aportado dos goles para los albos.

Solari estará presente este jueves, en la visita del Cacique a Santiago Wanderers por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo necesita ganar para meterle presión al líder de la tabla de posiciones, Universidad Católica.