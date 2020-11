Omar Labruna advierte que Colo Colo puede descender como le pasó a River Plate en 2011

Omar Labruna tuvo un breve pero intenso paso por Colo Colo en 2013, del que no salió bien parado e incluso con una polémica con la justicia. Los hinchas no olvidan al argentino, hijo de Ángel Labruna, uno de los mejores jugadores de la historia de River Plate.

En diálogo con La Tercera, el entrenador compara al Cacique con el cuadro millonario, que hace nueve años descendió de la Primera División del fútbol argentino. Una circunstancia que puede sufrir Colo Colo, en caso de no mejorar en el Campeonato Nacional.

"Se parece, con todo el sentimiento que tengo con River, en las malas administraciones, en contratar jugadores que no estaban en ese momento para el club, en no creer en un cuerpo técnico, en cambiarlos", enumera el DT.

"Las malas administraciones llevan a la institución a que después le pase lo que le pasó a River. Esperemos que no sea el caso de Colo Colo", sentencia el ex director técnico de Audax Italiano y Everton en el fútbol chileno.

Así justifica su visión: "Cuando descendió, en River el presidente era Daniel Pasarella, que fue un grande como jugador y entrenador, pero en la gestión como presidente no le fue bien porque pensó que desde la oficina se pueden armar un montón de cosas".

"Los entrenadores, que estamos a diario con los jugadores, sabemos la actualidad del plantel. Colo Colo no puede mirar para atrás. Trajeron un cuerpo técnico de jerarquía para salir de esta situación y después que no vuelvan a cometer todos estos errores que cometieron", advierte.

Es que son tiempos difíciles para un equipo grande: "Ojalá Colo Colo puedan salir de esta situación. Hoy el fútbol es muy parejo. Los rivales ya te pierden el respeto, no miran que en frente está la camiseta de Colo Colo".

Omar Labruna fue autor de la frase "se acabó la moda", luego del triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el éxtasis post Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

"Ven que es un equipo vulnerable, que no está fuerte anímicamente, que no lastima ofensivamente. Los rivales te salen a jugar de igual a igual, eso le pasó a River. Le está pasando a Colo Colo, cualquiera viene a Macul a jugar de igual a igual. Antes se metían todos atrás y jugaban de contragolpe", clarifica el estratega.

Por último, Labruna recuerda el equipo colocolino que le correspondió encabezar. "Me tocó agarrar un equipo que venía muy mal, cabizbajo, con jugadores que no estaban bien. Traté de buscar un once titular", asegura.

Según el DT, "habíamos separado a algunos y recuperamos el gran nivel de (Rodrigo) Millar, (Mathías) Vidangossy la terminó rompiendo conmigo. Traté de buscar un equipo ofensivo. Arriba tenía a (Carlos) Muñoz, (Felipe) Flores y Mauro Olivi".

"Creo que Gustavo (Quinteros) estará haciendo lo mismo. No sé si Colo Colo hoy tiene un plantel amplio para meter tanta mano", complementa el entrenador argentino.