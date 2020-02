Nicolás Blandi no le teme a la UC: "Salimos campeones hace un mes y queremos repetirlo"

Colo Colo sabe que no tiene más margen de error y este domingo enfrentará un nuevo clásico ante Universidad Católica con la obligación de ganar. Los albos ya vencieron a los cruzados en la semifinal de Copa Chile, resultado que ilusiona al plantel en volver a repetir.

Nicolás Blandi se refirió al partido de la fecha y señaló que "llegamos motivados, con ganas de revertir la imagen de los últimos dos partidos a nivel resultados. Sabemos que hay cosas que hicimos bien a pesar de no ganar, como también cometido errores. El partido es de máxima exigencia".

"Hoy, porque pierdes dos partidos no eres el peor del mundo. Venimos de ganar un torneo ganando dos clásicos. Tenemos un plantel con riqueza de jugadores, con hambre y ganas de ganar. Salimos campeones hace un mes y queremos repetirlo, no nos relajamos", agregó.

Para el argentino, la diferencia en la tabla no es tema. "No pensamos que no vamos a sumar, trabajamos para ganar. No se nos pasa por la cabeza un resultado que no sea el que queremos. Puede pasar cualquier cosa, perder es un llamado de atención pero también cuando ganas, de no relajarse e ir siempre por más. Sabemos que tenemos la ventaja de jugar de local y que confiamos en nuestra fuerza".

Eso sí, Blandi alabó lo hecho por la UC durante los últimos años. "Una de las mayores ventajas es que trabajan juntos hace tiempo, han cambiado pocos jugadores y tratan de hacer un fútbol parecido al de antes. Hoy es difícil mantener planteles, cuando hay un equipo sosteniendo eso tanto tiempo, se transforma en un rival fuerte".

Finalmente, advirtió que poco a poco está llegando a su mejor forma. "Llegué solo con una semana de pretemporada y me tocó competir rápidamente. Los tiempos fueron apresurados y me pasó factura. Me siento bien, pero con el correr de los partidos me iré poniendo mucho mejor. Después depende del entrenador, estoy a disposición de la institución por sobre todas las cosas, si estoy al 100% no es lo determinante".