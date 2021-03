Miguel Ramírez se la juega con todo: "Gabriel Suazo debería ser el capitán de Colo Colo"

Tras las salidas de Esteban Paredes y Julio Barroso, más la lesión de Matías Zaldivia, Colo Colo no cuenta con un capitán definido. Un síntoma de las cosas que falta por decantar en el ciclo de Gustavo Quinteros en el cuadro popular.

Y mientras el equipo se encuentra desarrollando su pretemporada en Talca, la jineta sigue vacante. Por eso, un histórico colocolino, nada menos que el campeón de América Miguel Ramírez, se cuadra con un candidato formal.

"Por lo que ha hecho, debe ser capitán Gabriel Suazo. Por su entrega, por lo que se ve desde afuera, no sé cómo será en la interna. Por lo que se ve, lo que transmite para mí Gabriel Suazo debería ser el capitán", apunta el ex defensor, en diálogo con Redgol.

Las condiciones las tiene. "Es un hombre identificado con la institución, que siente esa pasión por la camiseta y no me caben dudas de que lo haría muy bien. Aparte, a él le vendría muy bien tener la jineta", sentencia el ex entrenador de Santiago Wanderers.

De todas maneras, Ramírez reconoce que la elección de un capitán no es sencilla. "Es bien especial, hay equipos que van por los líderes de un grupo, por un jugador mayor o por alguien identificado con la institución", explica.

En ese sentido, cree que un equipo puede tener muchos cabecillas. "Hay jugadores que no necesitan de la jineta para ser líderes. Pero en el caso de Colo Colo, siento que Gabriel debería ser el capitán de la institución", completa.

El cuadro popular se mantiene de pretemporada en la Séptima Región y este sábado tendrá su primer apronte competitivo para la campaña 2021, cuando se enfrente a Rangers de Talca desde las 10:00 de la mañana.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile se enfrente a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único que podrás veren vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.